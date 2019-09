Il Pd frena sul voto ai 16enni. Ius culturae? "Nessuna forzatura"

"Intanto diamo il voto al Senato ai 18enni. Siamo già impegnati su questo fronte, che mi pare già un grande passa avanti. Poi si potrà ragionare anche del voto ai 16enni". Con queste parole Graziano Delrio, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, interpellato da Affaritaliani.it, frena sulla proposta di concedere il diritto di voto ai 16enni lanciata da Enrico Letta e poi ripresa da Luigi Di Maio.

Quanto allo ius culturae, sul quale il capo politico dei 5 Stelle e ministro degli Esteri ha espresso più di un dubbio, Delrio ha affermato: "Intanto è cominciata una discussione importante e ci sarà tempo, vedremo. Il Parlamento ha una sua autonomia". Ma per Di Maio non è una priorità... "Diciamo che ognuno ha le sue priorità", replica il presidente dei deputati del Pd. Per voi lo ius culturae è una priorità? "Da tempo facciamo questa battaglia, però la vogliamo realizzare convincendo e non forzando", afferma Delrio.