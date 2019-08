"Il Pd la pagherà molto cara...". Su Affaritaliani.it l'affondo di Cacciari

Sembra proprio che il governo giallorosso stia per nascere. Le piace?

"Me lo faccia vedere prima, come faccio a dirlo adesso se mi piace? Dipende da vari fattori. Prima di tutto chi sarà il premier...".

Beh, su questo non ci sono dubbi. Conte premier, il Pd ormai ha ceduto e ha tolto il veto...

"Ah, ritengo che tutto ciò sia perfettamente fuori da ogni decenza. Non per il personaggio, che può anche essere una persona ottima e colta, ma semplicemente è incredibile che una persona che ha gestito tutta la fase politica precedente, senza alcuna critica e autocritica, avallando tutto ciò fecero Salvini & Co. entri immediatamente come presidente del Consiglio in una compagine di governo con il Pd. Temo proprio che il Partito Democratico pagherà molto cara questa scelta".

E' evidente che Zingaretti ha subito questa scelta ed è stato in qualche modo costretto ad accettare Conte premier...

"Lo capisco, si è trovato a dover resistere a un assalto congiunto. Il ceto politico del Pd è fatto per metà di dilettanti e per l'altra metà di personaggi che vivono il potere come proprio fine esclusivo, quindi il posto e la poltrona. Stessa cosa ormai vale per i grillini. In questi ultimi vent'anni c'è stato un mutamento antropologico del Paese, dei partiti e quindi anche della sinistra".

Non solo. Il M5S insiste affinché Di Maio sia ancora vicepremier...

"Ah bene. Mi permetta di rifiutarmi di crederci. Che il Pd accetti anche Di Maio vicepremier è una cosa che sfiora il delirio. Tutto può succedere, ovviamente, visto che Zingaretti è stato oggetto di pressioni inenarrabili da tutte le parti. Europa, Chiesa, sindacati, parlamentari, 5 Stelle...tutti volevano liberarsi di Salvini. Temo però che il modo con il quale si liberano del leader della Lega sia una vittoria di Pirro. Liberarsene in questo modo crea tutte le condizioni per il suo rilancio. Se le cose andassero davvero in questo modo sarebbe un colassale errore strategico, nettamente peggiore di quello della fine degli Anni '90 con il governo D'Alema. Oltre a Conte il Pd accetta anche Di Maio vicepremier? Se è vero è il cupio dissolvi del Partito Democratico".

Vittoria di Renzi...

"E' evidente, ma non solo di Renzi anche di tutto il coté che gli sta attorno. D'altronde Conte aveva offerto i suoi servigi a Renzi quando era ancora in auge presentato dall'ineffabile Boschi...".

Si sa che i gruppi parlamentari del Pd sono in mano a Renzi...

"Certo e in questa crisi i gruppi parlamentari contano tantissimo. Anche la quasi totalità dei parlamentari 5 Stelle farebbe un'insurrezione contro Di Maio se non facesse il governo. I parlamentari non contano niente quando si fanno le leggi, contano quando rischiano di andare a casa. In quel caso scatta la pressione trasversale su tutti i partiti".

Che cosa sarebbe stato meglio?

"Andare a votare".

Come dice anche Bertinotti. Perché?

"Gli avversari come Salvini vanno sfidati in campo aperto con la politica e non con un magistrato che magari lo manda in galera o con pasticci inenarrabili. Salvini si potrebbe sconfiggere politicamente se ci fosse la politica. Poi se si perde, l'importante è farlo con dignità, ma se si perde con ignominia, con viltà e fuggendo è un massacro. Tipico della tecnica militare".