Il Pd minimizza la fuga dal M5S. Il vicesegretario Orlando ad Affaritaliani.it

"E' una dinamica interna di cui nutriamo rispetto. Per altro anche noi siamo reduci da fenomeni analoghi". Con queste parole il vice-segretario del Partito Democratico Andrea Orlando, interpellato da Affaritaliani.it, commenta quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle che, dopo l'uscita dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti e la cacciata del senatore Gianluigi Paragone, ha registrato l'addio di altri due deputati passati al Gruppo Misto, Nunzio Angiola e Gianluca Rospi.



Rispondendo alla domanda se il Pd non tema per la tenuta dei 5 Stelle e di conseguenza del governo visti i numeri in Parlamento, l'ex ministro della Giustizia Orlando afferma: "Hanno tutti chiarito che non si tratta di far venire meno il loro sostegno al governo e quindi non mi pare che questo sia il tema".



Poi Orlando conclude sottolineando: "Abbiamo rispetto e attenzione per la dinamica del Movimento 5 Stelle, non è nostro compito intervenire in essa e guardiamo con soddisfazione al fatto che sia stata smentita qualsiasi ipotesi di defezione dalla maggioranza".