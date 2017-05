Il Pd torna sopra il 30%, Sinistra ko. La Lega avanza e stacca Forza Italia

Il Partito Democratico torna sopra quota 30% nelle intenzioni di voto secondo l'ultima rilevazione Swg. Il Pd in sette giorni cresce di un punto e passa dal 29,5 al 30,5%. In netto rialzo anche il Movimento 5 Stelle che sale dal 26,7 al 27,5%. La Lega Nord stacca Forza Italia passando dal 12,8 al 13% con gli azzurri di Silvio Berlusconi che subiscono un tonfo dal 12,3 all'11,5%. Fratelli d'Italia sostanzialmente stabile al 5% (-0,1). In forte contrazione l'area di Sinistra che, complessivamente, scende dal 7,7 al 7%. LA TABELLA