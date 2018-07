Il programma verde-oro è attuabile?

Sembra ormai chiaro che il contratto elettorale sottoscritto da M5S e Lega verta su due ambiti differenti. Da un lato la giustizia sociale intesa come equità, taglio ai vitalizi, alle pensioni d’oro, lotta al precariato, abolizione della legge Fornero, sono ormai i cavalli di battaglia dei pentastellati, dall’altro la sicurezza sociale intesa come lotta all’immigrazione è quello che appartiene alla Lega. Dei due programmi quello più difficile da realizzare è quello di Di Maio in quanto dovrà passare sotto le forche caudine della commissione europea, che non farà certamente sconti; il programma leghista invece è più facile perché ha connotazioni più sfuggenti. Di fatto Salvini può a sua discrezione optare per fare attraccare una nave o no, può alzare un polverone dove lo desidera, può cercare lo scontro istituzionale; insomma è un programma che si presta a tante interpretazioni personali e dagli esiti ambigui (il summit tra Germania, Austria e Italia sulla “volontarietà” di prendere gli immigrati ne è una prova).



Tuttavia entrambi i programmi hanno la stessa convergenza: la non possibilità della loro attuazione. Il programma del M5S parte da un presupposto economico di fondo: lo spostamento di risorse economiche senza toccare la tassazione. Ora dobbiamo ricordare che l’Italia è vincolata al famoso patto di stabilità ossia al non sforamento del 3% del rapporto debito/pil. Vediamo che il numeratore di questa frazione è composto da due fattori che chiamerò per comodità T (tasse, imposte, entrate ecc.) e S (spesa pubblica, spese per infrastrutture, pensioni, sussidi ecc.) la differenza di questi due valori T-S divisa per il PIL ossia la crescita dell’economia determina il parametro percentuale che non si può sforare. E’ evidente che per far tornare i conti ci vogliono i seguenti requisiti: aumento della tassazione, diminuzione della spesa pubblica e di investimento in opere pubbliche ed innalzamento dell’età pensionabile. Tutto ciò unito ad una robusta crescita economica, ossia una bilancia dei pagamenti in attivo. Il numeratore è riassunto dai punti del programma del M5S che porta ad un numero molto vicino allo zero, ossia alla parità. Dunque solo se c’è una crescita economica robusta e duratura si può ipotizzare una parziale realizzazione del programma, ma con una crescita che si attesta tra 1,5%-1,8% (nelle migliori delle ipotesi) è a dir poco utopico che il programma si possa effettivamente realizzare.



Neppure il programma di Salvini ha speranza di riuscita. Questo perché la pressione demografica dei paesi sub-sahariani è talmente alta che nel giro di qualche anno non ci potranno essere barriere fisiche che tengano. Se si vorrà preservare l’Europa dall’invasione di milioni di immigrati si dovrà ricorrere per forza alla repressione fisica, con tutto quello che ne conseguirà. Quello che nel breve periodo si può intravvedere è che Salvini ha tutto l’interesse per organizzare una dinamica della comunicazione che torni a suo vantaggio in un eventuale scontro elettorale accusando la controparte (Mattarella?) di non avergli permesso di difendere gli interessi nazionali e raccogliere al voto il consenso popolare, che si sta rivelando in costante crescita.La domanda di fondo dunque è: ci sarà un elemento deflagrante che porterà alla rottura dell’equilibrio di governo o si continuerà con ambiguità ad inseguire ciò che è irrealizzabile?