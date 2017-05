Il proporzionale agita Forza Italia. L''asse del Nord' contesta Berlusconi

Prima ai coordinatori regionali, poi durante la festa di compleanno della Polverini: Berlusconi ormai a tutti ripete la sua convinzione, alla fine si andra' a votare insieme alla Germania, il 24 settembre. Non che il leader azzurro avalli questa data, vorrebbe perlomeno arrivare ad ottobre ma intanto alla pattuglia di FI ha cominciato a ripetere il discorso pre-elettorale: teniamoci pronti. Pronti con i difensori del voto, con la campagna del due per mille (i coordinatori saranno valutati per quanto riusciranno a portare nelle casse del partito). Due conti in tasca: con due milioni di euro all'anno c'e' la possibilita' di far funzionare la macchina. Il 70% dei senatori si e' adeguato pagando gli arretrati, piu' resistenza arriva da parte dei ocnsiglieri regionali e di alcuni europarlamentari. Rimangono ancora circa 6 milioni di debiti, ma e' stato gia' coperto un debito di circa due e ai fornitori e' stata versata una quota di 700mila euro. L'ex presidente del Consiglio si e' detto fiducioso sulla possibilita' di far arrivare in porto l'accordo sul 'tedescum', coinvolgendo anche la Lega. Con il Carroccio c'e' convergenza, siamo distanti solo sulla posizione dell'uscita dall'euro, ha detto ai dirigenti azzurri.



Ma il timore e' che i dem non tengano, "perche' - argomenta un 'big' azzurro - con questa intesi FI riuscira' a scegliere in anticipo gli eletti, nel Pd quasi nessuno ha questa certezza". Si vedra' l'esito degli incontri della prossima settimana, anche perche' i dem portano avanti il 'Rosatellum' poi sulla base delle convergenze sulle varie proposte decidera'. Nel partito azzurro ci sono ancora resistenze su un proporzionale puro, soprattutto da parte del cosiddetto 'asse del nord'. Ieri sera c'e' stato un incontro, ma anche chi ha perplessita' sulla direzione che ha imposto il Cavaliere sulla legge elettorale ritiene difficile che si possa tornare indietro. Perlomeno alla Camera, al Senato si vedra', soprattutto se - argomenta un altro esponente dem - prevarra' l'istinto di 'conservazione' dei senatori. "In FI sono in tanti per un'alleanza seria piuttosto che per una rivisitazione del patto del Nazareno", ha detto Salvini, "la maggioranza vuole un accordo con noi non con Renzi". "Renzi - ha aggiunto il leader del Carroccio - dice che il voto ci sara' il 24 settembre, io sottoscrivo". Intanto ci sono le amministrative: Berlusconi ha detto ai suoi che e' pronto a fare campagna elettorale. Ha ragionato sul futuro di FI, ribadendo la necessita' di arrivare ad un mix tra rinnovamento e esperienza, aprendo ai sindaci e ai giovani. E al movimento animalista, anche se alcuni coordinatori regionali hanno mostrato perplessita' in proposito. Un ultimo accenno sul calcio: l'auspicio e' che il Milan ora in mano cinesi possa svoltare e auguri alla Juve per la vittoria contro il Real, "e' sempre bello se vince una squadra italiana".