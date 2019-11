Il renziano Carrai accoglie Salvini. Firenze, schiaffo a leader di Italia Viva

Oggi è stato inaugurato il Consolato onorario d’Israele a Firenze. All’evento, intitolato “Italia-Israele: un legame nella storia”, sono intervenuti l’Ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar, il console d’Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia Marco Carrai (amico di Matteo Renzi), il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, il presidente del Jewish Economic Forum Jonathan Pacifici e la responsabile europea del Jerusalem Center for Public Affairs Fiamma Nirenstein.

All’iniziativa, condotta da Annalisa Chirico, giornalista e presidente di Fino a prova contraria, ha preso parte anche il segretario della Lega Matteo Salvini.

“La vicinanza allo stato di Israele e al popolo ebraico è per me motivo di orgoglio – dichiara il neoconsole Marco Carrai, come si legge su m.dagospia.com – Sento il popolo e la cultura ebraica come la mia seconda pelle. E’ straordinario come un paese in perenne equilibrio tra la pace e la guerra, circondato da nemici che lo vorrebbero vedere distrutto, sia uno dei posti più all’avanguardia nei settori tecnologici e culturali. Il popolo ebraico è riuscito a vincere tutte le persecuzioni, seppure a caro prezzo, e noi dobbiamo continuare a difenderlo dagli inaccettabili pregiudizi che ancora oggi vengono quotidianamente espressi”.

“Difendere Israele significa difendere il mondo libero - dichiara la firma del Foglio Annalisa Chirico – L’amico Marco Carrai ha ricevuto un incarico importante, una grande responsabilità. Ieri la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che Israele sarà l’unico paese i cui beni provenienti dai territori contestati saranno marchiati con una dicitura speciale. Un trattamento che non avviene né per i prodotti cinesi dal Tibet né per l’olio turco prodotto a Cipro nord. Questa sentenza, che ci fa vergognare come cittadini europei, dimostra una volta di più che il contrasto all’antisemitismo è spesso un esercizio di belle parole, intriso di molta ipocrisia”.

Segre, Nardella: Salvini a convegno? Spero indichi ripensamento - "Io faccio il sindaco di Firenze e partecipo a iniziative istituzionali, tra l'altro inizialmente non sapevo ci dovesse essere Salvini, e' un libero cittadino, un parlamentare, puo' fare quello che ritiene. Mi auguro che la sua presenza qui possa anche significare in qualche modo un gesto di ripensamento rispetto all'attenzione che i suoi parlamentari hanno riservato a Liliana Segre nelle aule parlamentari". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine del convegno a Firenze 'Italia - Israele: un legame nella storia', a cui ha preso parte anche il leader della Lega Matteo Salvini.