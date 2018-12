Il rumor choc che scuote il Pd. Renzi si ricandida alle primarie?

Matteo Renzi candidato al Congresso del Pd. Un clamoroso tris, dopo le ultime due primarie vinte con percentuali da record e dopo il "non mi occupo del Congresso" assicurato dallo stesso senatore del Pd appena 24 ore fa. Eppure la voce è iniziata a circolare con insistenza tra i parlamentari dem e, tra l'altro, con il passare delle ore non è andata incontro a smentite tra le persone più vicine all'ex premier.

A puntellare il rumor, un sondaggio on line per testare la forza di tre candidati al Congresso: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e...Matteo Renzi. "Gliel'hanno chiesto e non ha detto no", è la versione che offrono alcuni renziani. Altri assicurano di aver raccolto la confidenza 'choc' del senatore di Firenze: "E se mi ricandidassi?". Comunque sia, la notizia è piombata come un macigno tra i renziani impegnati a trovare una soluzione per le primarie dopo l'addio di Marco Minniti.

Anche oggi sono andati avanti i contatti di Luca Lotti, Lorenzo Guerini, Ettore Rosato per trovare un candidato capace di tenere unita l'area. Al momento, le resistenze del presidente del Copasir sarebbero insuperabili. A questo punto, la soluzione potrebbe anche slittare a dopo il week end.

MARTINA, CONGRESSO PREPARI EUROPEE, SERVONO PERSONALITA' COME CALENDA - ''Costruire subito dopo le primarie un governo ombra per l'alternativa insieme a tutte le forze a tutte le energie che possono dare una mano a contrastare la maggioranza di governo''. E' la proposta lanciata dal candidato alla segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una intervista a Radio Radicale dove ha avanzato anche l'idea di ''legare le primarie del 3 marzo anche alla raccolta di firme per un referendum abrogativo della legge Salvini, che tanta insicurezza genererà nel Paese''.

Tra le proposte annunciate da Martina nel corso dell'intervista, quella di ''lavorare durante il congresso anche alla preparazione delle elezioni europee'', in secondo Martina serviranno ''liste aperteda parte del Pd a tante energie che si vogliono spendere dentro un progetto comune'', citando tra loro Carlo Calenda.