Il Salvini day è anche contro l’Europa

Salvini ha organizzato a Milano una manifestazione a cui partecipano i leader europei bollati come “sovranisti”. I giornali di sinistra (Repubblica, Huffpost, Espresso ecc.) sprizzano odio da ogni poro. Riporto solo alcuni titoli che coprono a 360 gradi l’ideologia a cui la sinistra e l’Europa (dato che sono la stessa cosa) ci vogliono assoggettare: “Solo ponti niente muri”, “Milano si prepara a fermare l’onda nera”, “L’Italia multietnica fa sognare”, “L’ex candidato sindaco leghista Orrigoni indagato per una tangente da 50 mila euro” (ma se ex che c’entra?), “Allora mandate la Digos e sospendeteci tutti” (a proposito della sospensione dell’insegnante di Palermo), “sit-in a sorpresa, si canta Bella Ciao”, “Milano prepara i balconi”, “Salvini torna a scuola”, “Prima era toccato alla scienza ed ora alla scuola” (parla R. Battiston, ex presidente ASI) e via di questo passo. Non mi interessa prendere parte ad una o l’altra fazione anche perché a scanso di equivoci mi ritengo un agnostico politico. Quello che invece mi sembra corretto è fare alcune note.

La prima. Prendo il caso dell’insegnate palermitana di cui ho sentito l’intervista. Ebbene nell’aula magna della scuola sono state proiettate delle slides oggetto di una ricerca contro l’intolleranza. Due di queste accostavano il decreto sicurezza alle leggi razziali del 1938. Tra le immagini utilizzate dai ragazzi nel loro montaggio appare una copia storica del Corriere della Sera del 1938 e una finta prima pagina di Repubblica per mettere in evidenza la notizia del censimento rom. Ebbene l’insegnate ha torto perché la scuola non deve mai fare nessun accostamento politico e l’insegnate avrebbe dovuto rimuove le due slides. Non c’è altro da aggiungere. Sono sicuro però che sarà candidata nel PD. La seconda considerazione è che noto che pure la scienza è scesa nell’arena politica. Quando uno scienziato come R. Battiston si esprime politicamente scade di qualità. Parli di quello che sa e non esprima giudizi che non gli competono. Nessuno gli ha mai tappato la bocca e nessuno gliela tapperà mai per cui lasci la scienza fuori da questa diatriba. Non evochi tempi storici che non torneranno mai più semplicemente perché nessuno li vuol far tornare.

Dunque andiamo a vedere quello che l’Europa ci propone dato che queste persone si sbracciano per i suoi ideali. “Finora nella mia carriera credo di aver praticato circa 10mila aborti. Nell’ottica degli antiabortisti sono un pluriomicida, ma non me ne frega niente” chi parla è il dott. Vitale (ex lista PD), candidato ora per +Europa (leggasi Bonino), noto anche dottor morte. Riprendo ancora le sue parole: “una volta ho detto polemicamente che frullavo i bambini, ma in realtà non userei mai più la parola bambini per un feto o un embrione… di fatto i feti vengono frullati perché vengono aspirati. Tecnicamente è un’aspirazione elettrica. Quindi con un aspiratore si aspira e il feto finisce in un contenitore”. Se non ricordo male anche la Bonino è un’esperta di tale tecnica. Lei stessa (che abortì) praticò alcuni aborti con strumenti che richiamavano il metodo della cannula Karman (un sistema meccanico con cui, per mezzo di una piccola canna e di un pompa aspirante, si aspira in contenuto dell’utero) allo scopo, così disse ai tempi, di denunciare pubblicamente quello che le donne non abbienti che desiderassero interrompere la gravidanza erano costrette a subire.

La ministra Grillo, assecondando sempre la Bonino, si è schierata apertamente a favore dell’eutanasia, altro valore europeo: “la legge sull’eutanasia è prioritaria per il Paese”. Come non dargli torto dopo che anche il papa ha aperto a tale pratica affermando che “evitare l’accanimento terapeutico non è eutanasia”. In Olanda la Nvve, la potente associazione per il diritto di morire, vicina ai valori europei, vuole che l’eutanasia sia estesa d’ufficio con una pillola chiamata kill-pill a tutti coloro che hanno compiuto i 70 anni, indistintamente. Il 2 Giugno, festa della Repubblica, sarà sotto lo slogan dell’inclusione. Mattarella approva. L’Europa ha chiaramente detto che un clandestino non può essere rimpatriato neppure se si macchia di gravi delitti. E’ più importante tutelare un assassino che l’assassinato.

Questi sono i valori Europei, rifletteteci.