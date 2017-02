Il senso di Romeo per le polizze

Salvatore Romeo ha intestato a Virginia Raggi due polizze per un totale di 33.000 € e i magistrati inquirenti hanno detto che il fatto “non costituisce reato”. Un professore esperto di antiriciclaggio ieri ha chiarito su Sky che questo prodotto finanziario è utilizzato spesso illegalmente e che comunque sono state violate delle leggi perché tra le intestazioni -dice sempre il professore- ce n’era una “a mia figlia” evidentemente falsa visto che Romeo non è sposato e non ha figli.

I magistrati non hanno dato peso alle false intestazioni ma pare ci sia una norma (del resto è logico) che vieta di mettere intestazioni false sulle causali di prodotti finanziari. Come mai non se ne parla?

Ma a parte questo la cosa che non è stata affatto chiarita è l’intestazione della polizza alla grillina sindaca, “relazione sentimentale”.

Insomma più chiaro di così…; tuttavia, in questa era di post-verità subito Romeo ha precisato che trattasi solo di “stima”.

Ma siamo veramente all’assurdo. Ma se l’ha scritto apertamente che si tratta di una relazione sentimentale!

È come se Romeo volesse prendere in giro giornalisti ed opinione pubblica negando quello che lui stesso ha messo per iscritto.

La cosa inquietante è che questo punto sia stato derubricato a cosa non interessante.

Invece lo è non tanto per motivi di gossip quanto per capire se ci possono essere dinamiche illegali dietro a questa vicenda e sarebbe oltretutto interesse dello stesso Romeo precisare data l’evidente dinamicità della vicenda che potrebbe condurre a nuovi sviluppi anche giudiziari.

Ad esempio, Alessandra Bonaccorsi, ex “donna di Romeo” dice in una intervista che forse la polizza intestata in un primo tempo a lei e di 10.000 € potrebbe essere quella trasferita alla Raggi aumentata a 30.000 € (poi ne è saltata fuori, pare, un’altra di 3.000 €).

Ma perché Romeo ha parlato della polizza alla Bonaccorsi e non alla Raggi? Come mai questo differente comportamento se trattasi nei due casi di “relazioni sentimentali”?