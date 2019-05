Il sottosegretario Volpi pronto a prendere il posto della Trenta

Dopo il ribaltamento degli equilibri all’interno del governo, il vicepremier leghista Matteo Salvini insidia alcuni dei ministeri in quota 5 stelle. Primo fra tutti quello alla Difesa di cui Elisabetta Trenta ne è titolare. Anche se nelle ultime ore il leader della Lega ha promesso “la tregua” con gli alleati dei 5stelle, voci provenienti dagli ambienti romani assicurano che presto ci sarà un avvicendamento con il sottosegretario alla Difesa leghista Raffaele Volpe. I malumori della Lega però vanno oltre il ministero della Difesa, infatti anche il ministro Costa all'Ambiente e Toninelli ai Trasporti sono finiti sotto il mirino di Salvini.

"Io non chiedo niente a nessuno, è chiaro che su alcuni settori ci sono dei problemi". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato nella giornata di ieri, rispondendo a una domanda su un possibile rimpasto di governo e aggiungendo di lasciare "ad altri le scelte che competono loro, io sono pienamente soddisfatto del lavoro dei ministri della Lega". "Per difendere l'ambiente - ha spiegato - non puoi bloccare l'intero Paese, perché poi non lo difendi l'ambiente. Se impedisci di valorizzare i rifiuti e preferisci metterli in discarica, non aiuti l'ambiente. I militari in Italia e all'estero meritano non non solo rispetto ma protezione e copertura politica totale. Ho l'impressione che nell'ultimo periodo non tutti si siano sentiti protetti. Tagliare gli investimenti nel settore Difesa - ha detto ancora Salvini - è un suicidio. Abbiamo le aziende migliori in Italia".

Il M5s prende distanze da Tofalo, parole gravi contro Trent​a

Le dichiarazioni pubbliche diffuse dal sottosegretario Tofalo nei confronti del ministro Trentasono molto gravi e tutto il M5s ne prende le distanze. Si tratta di una iniziativa personale del sottosegretario, che ci ha sorpreso e che non rappresenta in alcun modo la posizione dei vertici del Movimento, tantomeno degli eletti in parlamento e nelle rispettive commissioni Difesa di Camera e Senato”. E' quanto fanno trapelare fonti del Movimento 5 stelle.