Il vice di Obama Biden: Mosca aiuta Lega e M5S

"Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle. L'ex vicepresidente Usa non porta nessuna prova. Questo è inaccettabile".

È quanto si legge in un post su Facebook dei 5 Stelle che commentano l'articolo pubblicato dalla rivista Foreing Affairs in cui l'ex vicepresidente americano Joe Biden parla di presunti tentativi d'ingerenza della Russia nell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nell'articolo l'ex vice di Barack Obama afferma che non solo la Russia ha interferito con il referendum, ma ora "sta aiutando la Lega e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni parlamentari".

"È comprensibile -proseguono nel post i Cinquestelle- che si vogliano mettere le mani avanti per giustificare un complotto internazionale dietro la probabile vittoria del M5s alle elezioni, ma ora basta. Bisogna saper perdere. Il Movimento 5 Stelle sta sostenendo il suo "Rally" elettorale esclusivamente con le piccole donazioni libere dei cittadini che decidono di darci una mano e in meno di due settimane abbiamo raccolto oltre 150.000 euro. Tutto nella massima trasparenza. Abbiamo rifiutato gli aiuti pubblici italiani, figurarsi se abbiamo mai pensato di riceverne di stranieri. Noi facciamo da soli, non abbiamo e non vogliamo e rifiutiamo categoricamente e assolutamente qualsiasi aiuto, di qualsiasi tipo, sia dallo Stato italiano sia da quelli stranieri. Se vinceremo -concludono- è perché lo avranno deciso gli italiani".

Di fronte alle accuse di Biden, la replica del Pd non si fa attendere: "Le pesantissime e circostanziate accuse lanciate dall'ex vicepresidente degli Usa Joe Biden sull'ingerenza della Russia sulle elezioni italiane sono veramente inquietanti e lasciano allibiti. Il ministro degli Esteri Angelino Alfano dovrebbe convocare immediatamente gli ambasciatori di Usa e Russia per avere chiarimenti urgenti", scrive su Facebook il deputato dem Michele Anzaldi.

Russia: Salvini, Renzi perdera' per scelta italiani non Putin

"Renzi ha perso il referendum e perdera' le elezioni, perche' gli italiani hanno buon senso, non perche' lo vuole Putin. Un buon rapporto con la Russia e' strategico per l'Italia e per le imprese italiane, le sanzioni contro Mosca sono una follia che toglieremo. Non perche' lo dice Putin, ma perche' e' nell'interesse nazionale italiano. E lo faremo non perche' qualcuno ci paga, ma perche' e' semplicemente giusto. Il resto e' fake news". Cosi' il segretario della Lega, Matteo Salvini.