Ilva, stop all'emendamento pro-scudo. No alla proposta leghista. Ira Salvini

La commissione Bilancio del Senato ha dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega alla manovra che punta a ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal nella realizzazione del piano ambientale per l'ex Ilva. La proposta di modifica, a prima firma Salvini, e' stata 'stoppata' per estraneita' di materia.

Ilva: Salvini, governo bugiardo e in fuga - “Ilva: vergogna, governo in fuga. Da Conte e Renzi solo chiacchiere e bugie. Lasciano senza lavoro migliaia di lavoratori e condannano l’Italia a rinunciare a una produzione fondamentale per ogni paese industrializzato”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini dopo che la commissione bilancio ha dichiarato inammissibile il suo emendamento per il ripristino dello scudo penale sull’Ilva.

EX ILVA, PATUANELLI: QUESTIONE SCUDO HA SMASCHERATO PIANI AZIENDA - Per l'ex Ilva "la questione dello scudo è servita a smascherare le intenzioni dell'azienda, e a imporre oggi un diverso piano industriale, che tenga insieme l'esigenza di garantire i posti di lavoro e il graduale superamento dell'uso del carbone. Non sarà totale, non potrà mai esserlo. Ma siamo davanti ad un momento di grandi cambiamenti, che ci può portare a delle grandi criticità, ma anche a delle sfide che, se saremo intelligenti e sapremo coglierle, porteranno il nostro Paese all'avanguardia in tutto il settore della produzione industriale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso di un'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero davanti alla commissione Industria del Senato.