Immigrazione, il M5S gela il Pd. "Una nuova legge? Non è al tavolo"

"Non è al tavolo del dibattito in questo momento". Così il deputato del Movimento 5 Stelle e sottosegretario uscente agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'annuncio del presidente dei deputati Pd Graziano Delrio, che ha parlato di una nuova legge sull'immigrazione nel programma del governo Conte bis che sta per nascere. Quanto ai decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, Di Stefano risponde: "Abbiamo già detto nel programma che verranno integrate le parti che Mattarella ha ritenuto non costituzionali".

LE PAROLE DI GRAZIANO DELRIO - "Nel programma c'e' scritto nero su bianco che c'e' bisogno di una nuova legge sull'immigrazione, che smetta di affrontare il tema in maniera emergenziale e lo affronti in maniera organica". Cosi' Graziano Delrio capogruppo dem alla Camera al termine del vertice a Palazzo Chigi che ha ultimato la stesura del programma del governo M5s-Pd. Serve, ha spiegato, "una regolarizzazione dei flussi, con i flussi controllati. La lotta all'immigrazione clandestina e' centrale ma lo e' anche fare politiche attive e programmate".