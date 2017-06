Immigrazione, Iwobi (Lega): rivolta popolare per cacciare il governo

"Diecimila sbarchi di finti profughi in pochissimi giorni. Ancora una volta la Lega di Matteo Salvini aveva ragione. L'invasione di clandestini sta diventando epocale. E' del tutto inutile che il ministro Minniti cancelli il viaggio negli Usa. Anzi, prenda Gentiloni e tutto il resto del governo e se ne vada per sempre da questo Paese. Il PD ha trasformato l'Italia in un immenso campo profughi con la litania trita e ritrita dell'Europa che deve aiutarci e se ne fotte. Un governo serio, non il nostro del tutto folle, smetterebbe da oggi di dare soldi all'Unione europea (8 miliardi di euro all'anno). Basta. Ma basta davvero. Serve una rivolta popolare per cacciare con ogni mezzo, anche con le cattive maniere, questo governo PD. Renzi non ha capito il segnale delle elezioni: gli italiani sono stufi di lui e dei suoi danni". Lo afferma Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord.

Migranti, Grimoldi: Francia ce ne rispedisce 400, hot spot a cielo aperto

"Tra ieri e oggi la Francia ci ha rispedito indietro a Ventimiglia circa 400 immigrati che avevano valicato la frontiera a Mentone, rispediti indietro in quanto clandestini indesiderati, esattamente come fanno gli austriaci al Brennero, alla faccia della libera circolazione nell'area Schengen, e come fanno anche gli svizzeri, extra UE, alle frontiere di Como e degli altri valichi lombardi. Gli altri respingono gli immigrati, noi ce li prendiamo e ce li teniamo tutti". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda-Lega Nord.

"Siamo trattati come un grande hotspot a cielo aperto, dove piazzare tutti gli immigrati che partono dall'Africa. Ma possibile che siamo solo noi a farci ridere dietro da tutta Europa? In tre anni e mezzo abbiamo accolto oltre 550mila immigrati e ne abbiamo ricollocati negli altri Stati UE meno di 10mila, il tutto senza nemmeno prendere i 6 miliardi che l'Europa ha versato alla Turchia. Siamo davvero la barzelletta d'Europa".

Migranti: proseguono riammissioni dalla Francia

Sono una novantina i migranti respinti oggi dalla polizia francese e accompagnati questa mattina al valico di frontiera di Ponte san Luigi, a Ventimiglia (Imperia). Nel corso della giornata di ieri, invece, ad essere riammessi in Italia sono stati 263 profughi. Quasi tutti i circa quattrocento migranti che nella notte tra domenica e lunedi' avevano lasciato l'accampamento di fortuna sulle sponde del fiume Roja nel tentativo di raggiungere la Francia passando per il monte Grammondo, sono dunque stati intercettati e bloccati dalla polizia francese, che per individuarli ha utilizzato anche i cani Malinois e un elicottero. A bordo di autobus della RT i migranti verranno accompagnati al CIE di Taranto, scortati dalle forze dell?ordine. Crescono i numeri degli ospiti al campo della CRI del Parco Roja, allestito a Ventimiglia dalla Prefettura di Imperia: oggi i migranti accolti sono 348 tra cui cinque minorenni. In aumento anche gli stranieri che scelgono di accamparsi sulle sponde del Roja invece di recarsi al centro di accoglienza.