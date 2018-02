Immigrazione, Salvini: il Pd mi attacca perché ha la coscienza sporca

Dopo i fatti di Macerata lei è diventato il capro espiatorio sul tema immigrazione. Perché ce l'hanno tutti con Matteo Salvini?

"Perché hanno la coscienza sporca. Perché sanno perfettamente che hanno sbagliato a far entrare centinaia di migliaia di immigrati che non possiamo accogliere".

A chi si riferisce? Al Pd?

"A chi ha avuto responsabilità di governo di qualsiasi tipo negli ultimi anni. Perché il boom, aihmé, c'è stato negli ultimi anni".

I 5 Stelle dicono che i governi di Centrodestra hanno fatto diverse sanatorie...

"Noi parlavamo di donne che fanno le badanti e che erano qua da tempo e che lavorano in casa. Non parlavamo di spacciatori, stupratori e rapinatori. Io ricordo ai 5 Stelle che insieme al Pd votarono per cancellare il reato di immigrazione clandestina dando un pessimo segnale al resto del mondo".

E Berlusconi che afferma 'Salvini utilizza toni eccessivi'?

"Salvini lavora per risolvere i problemi. E l'Italia sta morendo di ipocrisia e di buonismo. Quindi vivendo io in mezzo alla gente mi rendo conto che c'è voglia di sicurezza, di tranquillità e che dove governa la Lega molti di questi problemi sono risolti. Domani visiterò un comune dove il sindaco della Lega ha finalmente chiuso dopo anni un campo rom che portava solo fastidi".

Quando dicono che Salvini istiga all'odio razziale?

"Sono donatore di sangue da quando ho 18 anni e quando lo dono può andare a un bianco, a un rosso, a un giallo o a un nero. Abbiamo candidato perché sia eletto il nostro responsabile Immigrazione che arrivò anni fa dalla Nigeria regolarmente e oggi è un imprenditore di successo e perfettamente inserito. E quindi chiediamo solo regole e rispetto della nostra cultura. Lo stesso rispetto che invocava anche Papa Benedetto, che chiedeva un'immigrazione rispettosa dei nostri valori".

Un immigrato regolare ha da temere qualcosa da Salvini premier?

"No, un immigrato regolare ha da temere le politiche della sinistra perché rischiano di creare scontro sociale e confusione ed è il primo che mi dice 'Salvini tieni duro'. Ce ne sono tantissimi di immigrati regolari che voteranno Lega quest'anno".

Papa Bergoglio incontra il presidente Erdogan. Che cosa ne pensa?

"Distinguo. La visita di Erdogan è vergognosa. Perché è la visita di un dittatore sanguinario di un Paese che non conosce diritti, libertà e democrazia. Poi il Papa è il Papa ed è giusto che incontri tutti e invochi la pace. Quello che è vergognoso è che lo incontri Gentiloni. Il premier, che rappresenta gli italiani, dovrebbe evitare di stringere la mano a un personaggio che con la Lega al governo mai avrà a che fare con l'Europa e l'Unione europea".

Tra l'altro la Turchia di Erdogan bombarda i curdi che combattono l'Isis...

"Bombarda, ammazza, incarcera. Forse fa comodo a qualcuno a Bruxelles ma ripeto: motivo in più per ripensare a questa Europa. E mi auguro che cambino idea: pensare alla Turchia in Europa significherebbe la fine della nostra civiltà".