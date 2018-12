Imprese, Di Maio: Boccia-Salvini? I fatti si fanno al Mise

"Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare le imprese come ha detto il presidente Boccia. Ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise perche' e' il Mise che si occupa delle imprese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in merito all'incontro tra l'altro vicepremier Matteo Salvini e svariate associazioni imprenditoriali tra cui Confindustria. "Ieri hanno fatto le parole, i fatti si fanno al Mise. Noi domani incontriamo oltre 30 sigle ieri erano poco piu' di 10", ha aggiunto.

LA RISPOSTA DI SALVINI A DI MAIO

"A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto,trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nelsuo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo". Cosi' ilvicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini - oggi a Milano amargine di un incontro con Confindustria Lombardia - ha risposto a chigli chiedeva di commentare le dichiarazioni dell'altro vicepremier LuigiDi Maio. Il titolare dello Sviluppo Economico ha dichiarato infatti, aproposito degli incontri con le parti sociali che tra ieri e oggiSalvini sta svolgendo, che "i fatti si fanno al Mise".

Imprese: Salvini, bene incontro di ieri; tagli a burocrazia e costi - L'incontro di ieri con il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e altre 15 sigle imprenditoriali che si e' svolto al Viminale e' andato "molto bene": a dirlo e' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a margine di un pranzo ad Assolombarda a Milano. "Mi sono portato i compiti a casa - ha aggiunto - con alcune cose che si possono fare subito". Fra queste, ce ne sono alcune su cui "stiamo gia' lavorando: burocrazia da tagliare, costi e tempi da ridurre". "E' un'Italia che cresce" ha constatato alla fine il vicepremier.



LE ALTRE PAROLE DEL VICEPREMIER DI MAIO

Manovra: Di Maio, proposte Ue tradimento italiani - "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo a spingere in quella direzione", ha osservato. "Il bilancio dello Stato - ha proseguito Di Maio - e' di centinaia di miliardi di euro e noi spendiamo 15 miliardi per mandare in pensione le persone e per trovare lavoro a giovani e meno giovani e tutti pensano a questi 15 mld invece che a tutti i soldi da tagliare e da rimodulare. Qui - ha concluso il vicepremier - si sta chiedendo di rinunciare alle uniche due misure irrinunciabili".

Pensioni: Di Maio, tagliare tutte quelle d'oro - "Il Movimento 5 stelle e' per tagliare tutte le pensioni d'oro. Su questo non si discute ". Lo ha detto il vice premier, Luigi Di Maio, a margine di un evento al Mise. "Ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza. Sono sicuro che raggiungeremo una soluzione perche' nessuno e' cosi' suicida in Italia da voler bloccare il taglio delle pensioni d'oro in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati", ha risposto in merito alla differenza di vedute sul punto con la Lega.

Gilet gialli: Di Maio, cacciare establishment ma no a violenza - "Ho letto quello che chiedono, al di la' dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che e' diventata la prima forza politica del paese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise aggiungendo che "non bisogna usare nessun tipo di violenza". "Spero che anche in Francia accada lo stesso che e' accaduto in Italia e che l'establishment venga mandato a casa, visto che sta danneggiando i diritti delle fasce piu' deboli. Sono curioso di ascoltare la conferenza stampa di Macron di questa sera. In Italia questo governo non tradira' gli italiani", ha aggiunto.

Gilet gialli: Di Maio, loro proposte nel contratto governo - "Quelle proposte che sono nei volantini dei gilet gialli sono nel programma di governo e saranno realizzati nella legge di bilancio". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise.