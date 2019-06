Imprese, Meloni: delusa dal governo, serve choc fiscale

Imprese: Meloni, sono delusa da governo, serve choc fiscale - "Le imprese sono state vessate per finanziare provvedimenti che non producono lavoro come il reddito di cittadinanza. Mi pare che ci siano tutti gli elementi per una delusione generale". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a margine dell'assemblea annuale di Confcommercio. "Noi continuiamo a chiedere un altro tipo di proposta economica - ha ricordato - shock fiscale e investimenti pubblici, cioe' abbassare le tasse e investire su quello che puo' migliorare la competitivita' italiana". "Sul piano del sostegno all'impresa, alla piccola e media impresa, all'impresa italiana questo governo ha ampiamente fallito - ha aggiunto - Aumentano le tasse, aumenta la burocrazia, aumentano i vincoli, aumentano le difficolta' per le imprese".

Ue:Meloni,Italia veda il bluff, chieda investimenti pubblici - "Penso che bisogna andare a vedere il bluff dell'Unione Europea. Andiamo in Europa a chiedere le risorse necessarie per uno shock fiscale e un piano serio di investimenti pubblici, cioe' per qualcosa che possa veramente rimettere in moto l'economia italiana e vediamo come ci risponde la Ue". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a margine dell'assemblea di Confcommercio, a Roma, parlando della possibile procedura di infrazione. "La Commissione a noi manda le lettere e i rischi di procedure di infrazione, e' la Commissione che ha sbagliato tutte le ricette economiche possibili e immaginabili - ha aggiunto - Forse dovrebbe mandare prima una lettera di scuse che una lettera di indicazioni. Pero' e' anche vero che non puoi pretendere di andare a trattare con l'Europa con una manovra come quella che ha portato questo governo: una manovra che spendeva soldi in deficit per finanziare cose che non producono assolutamente nulla".

Fca-Renault: Meloni, per Francia libero mercato non vale - La vicenda Fca-Renault "forse dimostra ancora una volta che a noi si chiede di stare attenti alle regole del libero mercato, ma per altri le regole del libero mercato non valgono e valgono solo gli interessi dello Stato francese". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a margine dell'assemblea nazionale di Confcommercio, parlando dell'accordo sfumato fra Fca e Renault. "Mi pare che sia una grande dimostrazione di come per la Francia il libero mercato non valga in realta' - ha aggiunto - e valga solo quando ci sono condizioni molto vantaggiose per lo Stato francese". "Le condizioni che lo Stato francese ha posto sull'accordo Fca-Renault, cioe' la sede legale in Francia e la presenza dello Stato francese nel consiglio di amministrazione, erano evidentemente irricevibili", ha concluso.