Inciucio Pd-Forza Italia? Tajani gela Renzi e Boschi: "L'alleanza non esiste"

L'inciucio tra i dem renziani e Forza Italia per la nascita di un nuovo partito di centro capeggiato da Matteo Renzi sembrerebbe non sussistere. A dirlo è Antonio Tajani, vicepresidente di FI, che in un'intervista al Corriere della Sera gela ogni possibile alleanza in boccio tra i renziani e i forzisti, come invece volevano le voci di un abboccamento segreto tra l'ex premier dem e il senatore azzurro Paolo Romani.

L'incontro tra Renzi e Romani, per il presidente del Parlamento Europeo Tajani "non esiste, non ha alcun significato: noi siamo alternativi al Pd". E ancora: "Noi vogliamo un governo di centrodestra" rincara Tajani, e azzarda una profezia. "Questo esecutivo si sgretolerà dopo le Europee, e noi siamo pronti: con la forza dei nostri 170 parlamentari e di tutti i deputati e senatori responsabili che chiedono economia sostenibile, diminuzione del debito pubblico e politiche di crescita".

Chi vedeva imminente la nascita del "Renzusconi" paventato in campagna elettorale dal giornalista Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano deve ancora una volta ricredersi, se diamo retta alla stroncatura dell'alleanza in boccio da parte di Tajani. In ogni modo, con le Europee in avvicinamento inesorabile, sia il Pd sia Forza Italia sono in fibrillazione nel tentativo di recuperare un terreno sempre più cedevole e friabile, e l'insofferente gruppo di fedelissimi di Matteo Renzi, fra i quali in primis Maria Elena Boschi, deve decidere finalmente cosa fare da grande, ovvero se restare nel Partito Democratico a soffrire, per citare l'Amleto di Shakespeare, gli strali e le frecce dell'oltraggiosa faida che fa capo ai filopentastellati fra i quali Nicola Zingaretti in primis, o se staccarsi definitivamente per fondare un nuovo partito, con o senza Forza Italia. La quale, nel caso in cui Matteo Salvini optasse per fare il gran salto e scrollarsela definitivamente di dosso, potrebbe addirittura aver gravi problemi di mera sopravvivenza. E a quel punto il rifiuto ribadito da Tajani nei confronti delle sirene di Renzi potrebbe ammorbidirsi in un'apertura forzata, per non naufragare.