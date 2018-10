Incontro al Colle tra Conte e Mattarella. Si è parlato di manovra e dl Salvini

Il premier Giuseppe Conte si è recato al Quirinale dove ha avuto un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro, avvenuto in mattinata, si è svolto in via informale.



LA NOTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - "Oggi ho avuto un incontro - come ne ho regolarmente- con il Presidente Mattarella per un aggiornamento sui contenuti della manovra economica e sul decreto immigrazione e sicurezza che è in arrivo al Quirinale. Si è trattato di un proficuo scambio svoltosi in un clima sereno e costruttivo". Così in una nota il premier Giuseppe Conte.