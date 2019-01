Incredibile De Magistris, dà della marchettara alla Raggi

Non c’è che dire, il sindaco di Napoli è un gentiluomo delle caverne. Nella gara con Leoluca Orlando a chi strilla di più, Luigi De Magistris ha urlato ai quattro venti che la Raggi è una specie di marchettara perché non fa quello che pretendono i sindaci di Palermo e Napoli contro il governo.

In una strampalata e volgarissima dichiarazione, De Magistris ha detto che “i 75 milioni di euro per le buche di Roma sono una marchetta politica che fa venire i brividi ricordando i governi della Prima Repubblica. Forse così si spiega il silenzio della Raggi”. Con queste le parole il sindaco di Napoli, interpellato da Radio Crc, che gli ha fatto notare il presunto silenzio della sindaca di Roma rispetto alla querelle sulle misure del decreto sicurezza.

In pratica, gli è rimasto il tic del magistrato: come se i soldi per riparare il manto stradale possano finire nelle tasche della Raggi o nel suo bottino elettorale.

La sindaca di Roma non è in cima alle nostre simpatie: ma è tollerabile un linguaggio del genere?

La politica sta scadendo davvero.

È il nuovo...