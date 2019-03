"Io, Lilli e le bollicine...". Borghi racconta le botte dalla Gruber

"Dopo la trasmissione mi ha offerto un prosecchino in ghiaccio. Abbiamo brindato insieme sorridendo, ne ho bevuto solo mezzo bicchiere perché ero di corsa". Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera, parla con Affaritaliani.it della lite in tv a Otto e Mezzo su La7 di mercoledì sera con Lilli Gruber. 'Studi invece di consultare lo smartphone', le ha detto la conduttrice. Parole pensatissime... "E' il solito format di tutte queste trasmissioni. Quando c'era il governo del Pd c'erano in studio tre esponenti del Pd più il conduttore schierato con il governo e uno solo dell'opposizione che avesse un'opinione differente. Adesso è sempre uguale, non è cambiato nulla anche se al governo ci siamo noi. L'informazione in Italia purtroppo è assolutamente così, lo sappiamo e non dò nessuna colpa alla Gruber. Ne siamo consapevoli - prosegue il responsabile economico della Lega -, nessuno ci obbiliga ad andare in tv, anche se io ci vado perché sono obbligato. Il partito tra i vari compiti mi assegna anche questo. In paralello posso dire che nessuno di noi è andato da Formigli, è stata una decisione presa a tavolino".



Borghi prosegue: "Siamo consapevoli che questa è l'informazione in Italia, i talk show sono schierati e faziosi e fanno il loro gioco, non mi stupisce. La parte meno ovvia invece è stata quella di un assalto mediatico avvenuto il giorno dopo e guidato purtroppo dal Corriere della Sera che ha la stessa proprietà della trasmissione tv andata in onda su La7 (Urbano Cairo, ndr). Il Corriere indicava un mio presunto errore e ha creato un caso. Molti altri giornali e siti gli sono andati dietro anche se tutta la trasmissione era piena zeppa di errori e certo non miei. Quando poi hanno capito che non c'era stato alcun errore da parte abbiamo assistito per tutta la giornata di ieri a un continuo cambio di titoli e di testi perché si sono resi conto che era pericoloso continuare a manterebe una bugia in così grande evidenza. Ma, come sempre in questi casi, fa più notizia la notizia (falsa) della smentita o della correzione. Ormai il danno era fatto, ma ci siamo abituati", conclude il presidente della Commissione Bilancio della Camera.