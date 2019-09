Ipotesi scissione di Renzi scuote il Pd.Zingaretti:”Lacerante e incomprensile"

Zingaretti, Renzi? Non si capirebbero motivi di uno 'scisma'

“Non ho avuto modo di parlare con Renzi su questo. Leggo tutti i giorni sui giornali queste voci”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a porta a porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su una possibile uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Suggerisco ai giornalisti - ha aggiunto Zingaretti - di chiedere anche il perché. Non capisco i motivi che dovrebbero essere alla base di un fatto lacerante”. Zingaretti ha citato anche Papa Francesco, che si è augurato che non ci sia uno "scisma" in seno alla Chiesa.

Legge elettorale, Zingaretti: nulla è stato deciso ma giusto aprire una riflessione

Sulla legge elettorale "non c'è nessuna decisione presa ma è saggio che di fronte a un taglio importante come quello chiesto sul numero dei parlamentari si apra una riflessione sulla legge elettorale".

Manovra, Zingaretti: archiviare flat tax, tassa ingiusta

Nella prossima legge di bilancio occorre "archiviare definitivamente la tassa ingiusta della flat tax e introdurre un sostanziale abbassamento delle tasse per i salari più bassi di questo paese".

Zingaretti: guai a contemplare differenze con M5s

"Con M5s bisogna ricostruire una visione comune, è quello che dovremo fare. Lo dico anche ai nostri alleati del M5s. A loro dico: guai a contemplare le nostre differenze. Se ci sono, bisogna sedersi intorno a un tavolo e trovare una sintesi, nessuno metta la sua 'figurina Panini'".