Israele, Salvini sposa la linea Trump: "Gerusalemme dovrà esserne Capitale"

Salvini: antisemiti di destra e sinistra nostri nemici - "L'antisemitismo di certa destra tradizionalista e di certa sinistra e' nostro nemico. Abbiamo il dovere di combattere chi dice che gli ebrei siano i nazisti di oggi: c'e' chi lo pensa nel mondo islamico ma anche in certi mondi in Europa". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Una Ue che nega le radici giudaico cristiane ed etichetta i prodotti israeliani, una Onu che nel 2018 dedica alla condanna di Israele 18 risoluzioni e neanche una all'Iran e Turchia e' un problema". Secondo Salvini, "chi non ha il coraggio di dire che l'antisemitismo va combattuto senza se e senza ma non riconosce il momento in cui stiamo vivendo.

Salvini: chi vuole cancellare Israele nostro avversario - "Chi vuole cancellare Israele ha un avversario in noi ora e sempre". Lo ha detto Matteo Salvini a un convegno a Palazzo Giustiniani auspicando una "veloce adozione del documento Ihra" e sottolineando che "chi ne vuole la distruzione e' antisemita e va contestato". "Odiare Israele ha gia' fatto troppi danni nella storia", ribadisce il leader della Lega.



Israele: Salvini, Gerusalemme dovra' esserne Capitale - "Gerusalemme per me dovra' essere la capitale di Israele". E' quanto ha affermato Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al convegno 'Le nuove forme dell'antisemitismo'.



Antisemitismo: Salvini, assenza Segre oggi mi dispiace - "Mi spiace che qualcuno non sia oggi qui perche' avremmo dovuto parlare di tutto: e' una classica metodologia italiana". Lo dice Matteo Salvini al convegno 'Le nuove forme dell'antisemitismo' riferendosi, senza citarla esplicitamente, alla senatrice a vita Liliana Segre che ha declinato l'invito al convegno.

Iran: Salvini, va fermato. Trump conduca trattativa disarmo - "Ritengo che i Paesi che invitano alla cancellazione di altri Paesi vadano fermati. Mi auguro che il nucleare" non finisca in mano agli iraniani. Cosi' Matteo Salvini nel corso del convegno 'Le nuove forme di antisemitismo'. Il segretario leghista si e' detto d'accordo con quanto proposto da Boris Johnson, ovvero sul fatto che "una nuova trattativa sul disarmo sia condotta dall'unica persona in grado di farlo, Donald Trump".



Salvini, nessun rapporto tra Lega, Casa Pound e FN - Tra la Lega CasaPound e Forza Nuova "non esistono rapporti locali e nazionali. La Lega si esprime con i suoi voti. Voglio vedere come vota la Lega, il Pd e il M5S sul Ihra". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Di Segni: Salvini non legittimi gruppi estrema destra - "Salvini deve prendere atto di essere una figura di riferimento dei gruppi di estrema destra" e non legittimarli. Lo ha detto la presidente dell'Ucei Noemi Di Segni in un forum all'ANSA sottolineando tuttavia che "l'attenzione di Salvini al tema dell'odio verso Israele e' sicuramente da apprezzare. Sono posizioni precise, coraggiose, non condivise da altri esponenti della destra italiana".

Antisemitismo, Amb. Israele: bene Conte su nomina Santerini - "Plaudo al premier Conte per suo il recente annuncio di nominare un coordinatore per lotta contro l'antisemitismo". Lo ha detto l'ambasciatore designato di Israele in Italia, Dror Eydar, al convegno sull'antisemitismo organizzato da Matteo Salvini a Palazzo Giustiniani riferendosi alla nomina di Milena Santerini.