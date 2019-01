Istat: ok commissione Camera a Blangiardo, Forza Italia vota con maggioranza

Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Blangiardo, nominato dal Cdm, ha ottenuto 33 voti favorevoli su 47. Il presidente dell'Istat indicato ha raggiunto il quorum dei 2/3, bastavano infatti 32 voti su 47. Oltre a Forza Italia, Lega e M5s ha votato a favore anche Fratelli d'Italia. La votazione era stata rinviata la settimana scorsa perche' Forza Italia aveva chiesto una settimana in piu' per sciogliere la riserva.