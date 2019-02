Italia-Francia, "bloody nose a Macron. E' debole, alla fine verrà sconfitto"

Appena risponde al telefono e capisce che la chiamata arriva dall'Italia esordisce con una lunga risata e afferma con classico humor britannico: "I francesi ritirano l'ambasciatore dal vostro Paese! Non accadeva dal 1939, siete davvero cattivi voi italiani!". Nigel Farage, padre della Brexit e nemico numero uno dell'Europa franco-tedesca, parla con Affaritaliani.it dello scontro in atto tra il governo Conte e il presidente Emmanuel Macron.

"I politici italiani non possono criticare i politici francesi, questo è quanto emerge in maniera evidente. Siamo arrivati ad una situazione davvero bizzarra e incomprensibile", afferma l'ex leader dello Ukip. "Luigi Di Maio ha perfettamente ragione. Incontrando alcuni capi dei gilet gialli ha preso atto che al di là delle Alpi è in corso una vera e propria rivolta popolare e il malcontento si sta manifestando in tutta la Francia proprio con le proteste di piazza dei gilet gialli, un fenomeno tipicamente transalpino".

Poi l'affondo contro il numero uno dell'Eliseo. "Il fatto che Macron abbia richiamato in patria l'ambasciatore francese a Roma è un segno di paternalismo e significa che il presidente francese è un uomo debole e per nulla forte come potrebbe sembrare", spiega Farage.

"Francesi e tedeschi, che due settimane fa hanno rilanciato la loro alleanza ad Aquisgrana, controllano l'intera Unione europea. Ma gli italiani, con il governo del Cambiamento, gli stiano facendo sanguinare il naso (bloody nose). Alla fine sono convinto che gli stati nazione sconfiggeranno l'asse franco-tedesco su cui si basa l'Ue".

Farage, che sa perfettamente che cos'è questa Europa basata sull'asse Parigi-Berlino, visti tutti i problemi legati alla Brexit, chiude la conversazione con un auspicio che vale per l'intero Vecchio Continente: "Voi italiani potete anche avere i vostri problemi, verissimo, ma questo paternalismo del presidente francese, sostenuto dalle istituzioni europee, deve finire al più presto per il bene di tutti".