Italia lasciata sola sui migranti? Per forza, in Germania si vota

Tante belle parole, tante promesse, ma nessun fatto. L'Europa, ancora una volta, ignora gli appelli dell'Italia ad affrontare seriamente l'emergenza dei migranti. E così tutto resta sulle spalle del nostro Paese. La Francia e la Spagna non intendono accogliere chi arriva dalla Libia contestando all'Italia di accogliere tutti indiscriminatamente senza distinguere tra chi scappa da guerre e conflitti e chi è un migrante economico. L'Austria addirittura schiera l'esercito al Brennero per difendere i propri confini. Ma il punto chiave per comprendere quanto sta accadendo sono le elezioni per il rinnovo del Bundestag, il Parlamento tedesco, in programma a settembre. Angela Merkel ha recuperato negli ultimi mesi tanto che quasi certamente verrà riconfermata Cancelliera con la possibilità che torni il governo tradizionale con i liberali dell'Fdp mandando i socialdemocratici all'opposizione.



Grazie anche alla chiusura della cosiddetta rotta balcanica, in quell'occasione l'Europa si è mossa nei fatti (rapidamente) e non solo a parole, la Cdu della Merkel è tornata a crescere nei sondaggi ben oltre il 30% staccando nettamente l'Spd del grigio Martin Schulz. Non solo, la destra anti-immigrati e anti-Ue dell'Afd è crollata sotto il 10% e rischia perfino di restare fuori dal Bundestag. E' del tutto evidente, quindi, che in piena campagna elettorale la Cancelliera non ha alcuna intenzione di riaprire il capitolo migranti e accoglienza, specie dopo i fatti di Colonia della notte di Capodanno e gli attentati terroristici che hanno colpito anche la Germania. In più, ragionano a Berlino, l'Italia sta già beneficiando molto del QE portato avanti dalla Bce di Mario Draghi e quindi, in cambio, può tranquillamente continuare ad affrontare la questione degli sbarchi in piena solitudine. E' inutile quindi che ogni giorno dal premier Gentiloni e dagli altri membri del governo arrivino appelli all'Ue, nulla è destinato a cambiare. Anche perché i paesi dell'est, non solo l'Ungheria del "cattivo" Orban, sono ancora più intransigenti della Germania, della Francia, della Spagna e dell'Austria.