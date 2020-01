Italia Viva: "Il Pd è giustizialista. Noi isolati? Lo vedremo in Aula..."

"Se siamo isolati lo vedremo in Aula". Con queste parole il deputato renziano Gennaro Migliore, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alle dichiarazioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, commentando la spaccatura di ieri nella maggioranza in Commissione, ha parlato di 'Italia Viva isolata'. "Il fatto che la rivendicazione della compattezza del Pd la faccia Bonafede, cioè chi ha firmato la legge insieme a Salvini, la dice lunga su quale sia il livello di adesione alla proposta giustizialista che cancella la prescrizione da parte del Pd", spiega Migliore. Che aggiunge: "Quindi noi non siamo e per niente preoccupati, siamo dalla parte dei cittadini e ritorniamo alla riforma Renzi-Orlando, è più un problema del Partito Democratico giustificare il passaggio alla Bonafede-Salvini". In Aula Italia Viva voterà come in Commissione? "Mi pare evidente".



Il tema della prescrizione mette a rischio il governo? "Più che altro mette a rischio la Costituzione il fatto che non ci sia più il giusto processo e che non si preveda, come prescrive l'articolo 111 della Costituzione, la ragionevole durata del processo. Su alcuni diritti fondamentali bisogna essere coerenti e su questi cercare una maggioranza che rappresenti i reali interessi degli italiani", conclude il deputato di Italia Viva.



Prescrizione, Renzi: Non abbiamo rotto la maggioranza, spiace Pd segua M5S - "I titoli di oggi sono fantastici: Renzi spacca la maggioranza. Guardiamo i fatti: c’era una legge sulla Prescrizione voluta dal Pd e dal ministro Orlando. Poi sono arrivati i populisti gialli-verdi e con i voti leghisti e grillini hanno cambiato la legge eliminando la Prescrizione e rendendo i cittadini imputati a vita. Un obbrobrio giuridico. Noi ieri abbiamo votato per ripristinare la legge dei nostri governi, cancellando le misure giustizialista e populiste. Mi dispiace solo che il Pd abbia scelto di seguire i grillini anche su questo, andando purtroppo a rimorchio dei Cinque Stelle. Non abbiamo rotto la maggioranza, abbiamo solo difeso lo Stato di diritto. Continueremo a farlo, anche senza il permesso dei populisti: populisti nuovi e populisti vecchi". Così il leader di Iv Matteo Renzi su Facebook.

Prescrizione, Bonafede: "Renzi isolato. Maggioranza e Pd molto compatti" - "Prendo atto che Italia Viva si e' isolata dalla maggioranza votando insieme a Forza Italia e alle opposizioni". Cosi' il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a 'Circo Massimo' su Radio Capital ha risposto alle critiche di Matteo Renzi alla riforma sulla prescrizione. "La proposta che voleva abolire la prescrizione non e' passata, abbiamo bloccato Fi e il centro destra. Il mio lavoro - ha poi aggiunto il Guardasigilli - e' dare ai cittadini una riforma che permetta ai cittadini di avere un processo penale con tempi ragionevoli".



La scorsa settimana, ha ricordato Bonafede, c'e' stato un vertice sulla giustizia nel corso del quale "sono state raccolte le diverse sensibilita'" fino ad arrivare alla proposta di mediazione che prevede, sostanzialmente, di distinguere tra condannati e assolti in primo grado: in caso di condanna si interrompe la prescrizione, se invece l'imputato viene assolto scatta una sospensione lunga (che potrebbe essere di due anni). "Sto lavorando proprio per scrivere questa nuova proposta e portarla all'attenzione della maggioranza. Tutte le forze di maggioranza - sottolinea ancora Bonafede - si sono sbloccate a seguito di questa proposta e abbiamo deciso di andare avanti. E ieri Italia Viva si e' isolata rispetto a questo sblocco". A parte Italia Viva, ha concluso il Guardasigilli, "vedo una maggioranza che ha deciso di andare avanti, con un Pd molto compatto".