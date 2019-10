Italia Viva, l'ironia del web. "Sembra la pubblicità del Vagisil"

Si scatena l'ironia di web, opinionisti e politici sul simbolo di Italia Viva. Un'ironia che va avanti già da giorni, da quando è stata lanciata la votazione per scegliere il simbolo più adatto. Ma ora ci si concentra su quello ufficiale, presentato ieri da Renzi. Un simbolo che per qualcuno riecheggia lo slogan degli assorbenti con le ali e per qualcun altro ricorda il Vagisil. "Solo che questo il bruciore non lo cura, lo fa venire", scherzano gli utenti su Facebook.

IV: RENZI, 'NEL SIMBOLO NON UN GABBIANO MA UNA SPUNTA SULLE COSE FATTE E DA FARE'

Quello nel simbolo di Italia Viva "non è un gabbiano, è una spunta, una spunta sulle cose che abbiamo fatto, la spunta di Whatsapp e contemporaneamente un'ala per volare e al tempo stesso restare ancorati alle cose da fare". Lo ha detto Matteo Renzi concludendo la Leopolda.

Selvaggia Lucarelli: “Bello il simbolo di Italia viva, se lo voti in quei giorni lì puoi persino fare la ruota”. Lo scrittore Christian Raimo: “Il primo sembra un prodotto per migliorare la flora batterica o un analgesico per dolori mestruali, il secondo una marca di assorbenti o un discount di pompe funebri, il terzo uno smacchiatore per interni o una catena di cibo bio per animali”. Pippo Civati, ex renziano doc, ora avversario del senatore di Firenze: “Sceglierei quello allineato a destra, mi pare più coerente”.