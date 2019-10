Italia Viva, Renzi tenta la Carfagna: "La vorrei protagonista nel mio partito"

ITALIA VIVA: RENZI GUARDA A MARA CARFAGNA: 'LA VORREI PROTAGONISTA NEL PARTITO'

Matteo Renzi guarda a Mara Carfagna: ''La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista''. In un retroscena pubblicato oggi sul Foglio, il direttore Claudio Cerasa riporta alcune frasi attribuibili al leader di Italia Viva sul futuro del suo partito. Parole con cui l'ex premier dimostra di guardare con interesse, per il futuro della sua nuova creatura politica, all'esponente di Fi e vicepresidente della Camera.

Renzi: "Dalla Leopolda un no al partito delle tasse"

Nel frattempo ci sono le parole ufficiali. "Sara' una Leopolda che assomigliera' molto a quelle delle origini. Una Leopolda di sfida, in cui vengono le persone che vogliono arrivare e non quelle che sono gia' arrivate, in cui non c'e' garanzia per nessuno. Una Leopolda dei pionieri. Tipo quella del 2012, quando ci eravamo gia' fatti conoscere, ma ancora eravamo, tutto sommato, outsider" dice Renzi in un'intervista al Quotidiano nazionale. "Evitare l'aumento dell'Iva - spiega a proposito della manovra - era ed e' un dovere politico. Per le famiglie inizieremo a fare quello che fino ad adesso non e' stato fatto. La ministra Bonetti e' bravissima, la vedrete all'opera". Renzi spiega anche che cosa non lo convince: "Tutti i microbalzelli: dalla sugar tax alle tasse sulle transazioni immobiliari. Le cancelleremo in Aula. Su questo infatti la pensiamo come i Cinquestelle. La copertura passa dal taglio degli sprechi". "Se dico che Conte deve stare sereno - aggiunge quindi sui retroscena che lo vogliono impegnato a volere la testa di Conte - nessuno ci crede, potenza dei luoghi comuni. Dico a Conte di lavorare. Pensi al futuro dell'Italia, non al suo. O a vedere fantasmi dove non ci sono: faccia cio' che si e' impegnato a fare e andremo d'accordo. Conte ha indici di gradimento che salgono, ma il pil che scende. A me accadeva il contrario: non stavo simpatico, ma l'Italia andava meglio. Preferisco questa seconda versione".