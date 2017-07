Ius soli, Costa: "Se c'è la fiducia lascio". Governo a rischio

"Se c'è la fiudcia lascio". Il ministro degli affari regionali Enrico Costa ieri lo ha detto senza mezzi termini. E la sua uscita potrebbe mettere davvero in crisi il governo, provocando quell'incidente di percorso che Renzi sembra cercare per andare al voto anticipato (E' una "priorita'" per il Pd, "un dovere", ha detto il segretario dei democratici).



"Lascerò per coerenza - spiega ancora Costa, come riporta Repubblica -. Sono già stato l'unico a non votare la riforma del processo penale. Non posso non votare un'altra volta la fiducia rimanendo tranquillamente al mio posto". Si addensano le nubi all'orizzonte per il governo.





Pd insiste su ius soli ma Ap frena, numeri a rischio





Sullo ius soli al Senato potrebbero mancare i voti, e la fiducia rischierebbe di trasformarsi in un boomerang, con Ap che non esclude di sfilarsi come il gruppo degli autonomisti, per tutta la legislatura fedel stampella del pd. E' infatti teso il clima interno alla maggioranza. Già due giorni fa un duro botta e risposta tra il presidente dem Matteo Orfini e il ministro Enrico Costa. Tanto che sia il governo che lo stesso partito di largo del Nazareno preferiscono rinviare la partita. In Aula se ne riparlera' non prima della prossima settimana, probabilmente nel prossimo consiglio dei ministri convocato per lunedì o martedì. "Ho parlato con Gentiloni, autorizzerà la fiducia sullo ius soli", ha detto Angelino Alfano.



L'alto numero di emendamenti presentati, soprattutto dalla Lega, i mal di pancia all'interno di Alternativa popolare e alcune perplessita' che si registrano dentro lo stesso Pd hanno fatto si' che il provvedimento sulla cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati in Italia, lo ius soli temperato, venisse messo per qualche giorno in stand by.



"Sì allo ius soli, è un dovere", ribadisce ai microfoni di Radio Capital Matteo Renzi che, per gestire il problema dell'immigrazione, rilancia il "numero chiuso e aiutiamoli davvero a casa loro".



In molti si chiedono quali siano i motivi del pressing di Renzi. Forse cerca l'incidente per far cadere Gentiloni e andare al voto a novembre, è stata l'ipotesi più gettonata nella riunione dei vertici di Ap mercoledì sera. Della manovra, secondo alcuni centristi, farebbe parte eprsino piero Grasso: favorevole alla legge, ma ins econda battuta pronto a ripensare alla candidatura in Regione Sicilia (dove si vota a novembre) se quelle elezioni coincidessero con le politiche.



"E' essenziale un supplemento di riflessione sullo ius soli. Tale convinzione si fonda su principi costituzionali e non merita di essere svilita", avverte il ministro Enrico Costa. "Modificare la composizione della comunita' nazionale e' decisione che va ponderata e non precipitata. E si tratta di materia che non puo' essere agitata come bandierina per segnare posizioni ideologiche. Rispettiamo chi la pensa diversamente, ma pretendiamo analogo rispetto", conclude l'esponente di Ap. "Ricordo al ministro che il testo e' stato approvato alla Camera 637 giorni fa, con il voto favorevole della maggioranza di governo, compresa la parte da cui proviene Costa", e' la netta replica di Matteo Orfini, che insiste: "Direi che 637 giorni di riflessione possono essere sufficienti per decidere di riconoscere un diritto negato. E che in nessuna parte del mondo si potrebbe definire "precipitata" una decisione presa con questa lentezza. E' tutto abbastanza semplice: dobbiamo solo essere conseguenti a un impegno assunto insieme".



Mdp condivide la battaglia dei dem, e la capogruppo al Senato, Cecilia Guerra afferma: "Su questo tema non sono accettabili tentennamenti o passi indietro". Ma i voti dei bersaniani non sarebbero comunque sufficienti a far passare il provvedimento se Ap davvero si sfilasse.