Ius Soli: Minniti, Pinotti e i volti noti del PD che hanno disertato il voto

Non si placano le polemiche sui 29 senatori dem che hanno disertato la votazione sullo Ius Soli. Oltre al Ministro dell'Interno Marco Minniti (che tanto aveva insistito sull'importanza della legge) e alla Ministra della Difesa Roberta Pinotti,fra gli altri assenti vi sono nomi piuttosto noti.

Stefano Esposito, senatore stakanovista nei salotti televisivi, ha giustificato la sua assenza adducendo il desiderio di passare le feste con i propri cari, dal momento che - nel caso in cui i senatori dem fossero stati presenti in toto - il risultato non sarebbe cambiato.

Mancava anche la senatrice Linda Lanzillotta, che invece si è scusata dicendo di non sapere che si sarebbe votato. Assenti anche il senatore toscano Vannino Chiti e Pietro Ichino. E poi ancora, tra i nomi più celebri, Stefano Lepri, la senatrice Emma Fattorini, Nicola La Torre, Giorgio Pagliari, Luciano Pizzetti, e Francesco Russo che ricopre la carica di segretario d'aula del gruppo parlamentare dem al Senato.