Lega, Kristalia Rachele Papaevangeliu entra in Senato

Il 2 luglio scorso Kristalia Rachele Papaevangeliu è stata proclamata Senatrice della Repubblica, nelle file della Lega. Nata ad Alatri e proveniente da una famiglia di architetti con origini greche, Papaevangeliu, a Palazzo Madama, ha preso il posto della Senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, eletta con la Lega al Parlamento Europeo. La neosenatrice, laureata in Giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma, è avvocato ed è vicina alle posizioni della destra sociale. Dopo la laurea si avvia alla carriera accademica e, in seguito, entra nel partito di Salvini perché “è l’unico movimento che rappresenta gli ideali più vicini alle fasce sociali più deboli, e li porta avanti con convinzione”. Al Senato farà parte della Commissione Politiche dell’Unione Europea. “In quella commissione – spiega Papaevangeliu - mi impegnerò affinchè le Istituzioni europee possano accogliere le proposte economiche della Lega, non fondate sull’austerity che, ancora dopo un decennio, non riescono a far ritrovare crescita e benessere al Vecchio Continente”. Riguardo le sanzioni che Unione Europea ha inflitto alla Russia, e all’indomani della visita in Italia del Presidente Vladimir Putin, Papaevangeliu ne ritiene “urgente e necessaria la cessazione, anche perché in questi anni si sono persi miliardi di euro in investimenti, un numero indefinito di posti di lavoro e tante opportunità per l’Europa”.