L'Alto Adige vieta le seconde case ai non residenti

Il governo non si è accorto (o forse sì?) che il governatore uscente di Bolzano, Arno Kompatscher del Südtiroler Volkspartei (Svp) ha prodotto una incredibile norma per cui i non residenti non potranno più acquistare immobili nelle belle valli alpine.

In effetti, la notizia non è stata attenzionata dai media come avrebbe dovuto. La motivazione del tutto risibile: a causa degli “stranieri” italiani i ragazzi di quei felici luoghi altoatesini non troverebbero più case o non ne troverebbero a prezzi decenti.

La norma non vale per tutti i comuni, ma solo per quelli, guarda caso, ad alta vocazione turistica, della zona. Se non si trattasse dell’Alto Adige la questione sarebbe bizzarra, ma in questo caso è preoccupante perché le spinte secessioniste non sono venute mai meno ed è ancora vivo il ricordo degli attentati ai tralicci in chiave anti-italiana degli anni ’70.

Questo fa il paio con la richiesta, spinta da Vienna, del passaporto austriaco e lanciata proprio dallo Svp, partito alleato tradizionale della sinistra. Inoltre, da tempo, ci sono tentativi di abolire l’italiano a vantaggio del solo tedesco. Forse l’Italia dovrebbe fare maggiore attenzione e magari rivedere il meccanismo della proporzionale etnica in vigore da 40 anni e di altre agevolazioni concesse con manica troppo larga. Anche questo sarebbe un segno del cambiamento del governo giallo - verde.