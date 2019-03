L'Ambasciata italiana a Washington: l'inglese di Giorgetti corretto e fluente

"Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, durante la sua recente visita negli Stati Uniti d'America, si è espresso in tutti gli incontri che ha avuto - sia con l'amministrazione americana che con i rappresentanti delle imprese del settore spaziale a Washington, sia del mondo della finanza a New York, in un inglese corretto e fluente". E' quanto spiega l'Ambasciata italiana a Washington, contattata da Affaritaliani.it, dopo i diversi articoli apparsi su alcuni quotidiani cartacei e su alcuni siti web che raccontavano di un Giorgetti in difficoltà con la lingua anglosassone.