L'arcivescovo cegliese Gianfranco Gallone dal presidente del Malawi. Le foto

L'Arcivescovo di Ceglie Messapica Monsignor Gianfranco Gallone è stato ricevuto dal presidente del Malawi, Peter Mutharika, venerdì ha ricevuto il nunzio apostolico italiano designato della Santa Sede, l'arcivescovo, Gianfranco Gallone, nel palazzo di Sanjika a Blantyre, segnando l'inizio delle sue missioni diplomatiche nel paese.





“La nostra cordiale relazione con l'Italia e il Malawi risale a anni fa. Attraverso i loro interventi in vari settori come la salute, l'istruzione e altri servizi sociali, molte persone ne hanno beneficiato molto e siamo ottimisti sul fatto che ciò continuerà per il miglioramento delle generazioni future ", ha affermato il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Francis Kasaira in occasione di questa visita di grande importanza da parte dell'arcivescovo Gallone in Malawi.





Kasaira ha sottolineato che l'arcivescovo Gianfranco Gallone ha elogiato il governo del Malawi per aver fornito un ambiente favorevole per la libertà di culto delle persone.





Sono giorni importanti per Ceglie Messapica. Dopo il successo de La Piazza, in politica è raddoppiata la presenza di cegliesi all'interno del governo. Oltre a Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche la neo-ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova è originaria del paese della Valle d'Itria circondato da trulli e da ulivi millenari.

E' sempre più è 'Ceglie power'.