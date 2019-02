L'attacco a Conte e il silenzio di Mattarella

“Conte, Sei il burattino di Di Maio e Salvini !”. Guy Verhofstadt, capogruppo di ALDE-che rappresenta l’8 per cento del Parlamento europeo, non tutta quella pletorica, costosa e senz’anima istituzione-ha umiliato, come ha titolato “La Stampa”, il capo del governo. E anche il nostro Paese.

Il Presidente della Repubblica-oltre a compiacersi del fatto che Emmanuel Macron, traballante, in Francia, per l’inquietante affaire Benalla, abbia scavalcato il governo Salvimaio, telefonando al Colle-perché, sinora, ha taciuto ?

L’umiliazione, a Strasburgo, non è stata inferta a Conte avvocato e cittadino Giuseppe, ma al premier del legittimo governo del bel Paese, nominato dal riservato, un filino troppo, Capo dello Stato, pro-tempore, Sergio Mattarella, 78 anni, di Castellammare sul Golfo (Trapani). O no ?