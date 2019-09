Un mese di Salvini, l'ironia della rete sulla fine dal governo Lega-M5S

Scatena la crisi, invoca elezioni e pieni poteri e infine... fa dirette Facebook incolpando gli altri: si scatena l'ironia della rete sui social contro l'ormai ex premier Matteo Salvini.

L'ironia della rete sul nuovo governo poltrone-papete ma quant cazzete

“Salvini facendo cadere il governo ha fatto come quel marito che per far dispetto alla Moglie si è tagliato il Cazzo. - Solo che a Salvini è anche rimbalzato a terra e gli si è ficcato in Culo”. Così un utente in rete descrive, se pur con qualche termine colorito di troppo, la situazione politica italiana e in particolare la scelta del leader della Lega Matteo Salvini di far cadere il governo lo scorso 8 agosto. Sostegno ma anche ironia e sbeffeggi per il ministro degli Interni uscente, come testimonia il commento di un altro utente:

“Quindi per rinunciare alle poltrone hai mandato a casa il tuo Governo!! Sei sicuro di stare bene?” – o come aggiunge quest’altro utente – “Poltrone&Papete ma quante cazzete... (Detta alla Lino Banfi...)”. Sotto il post del Partito Democratico, che segnalava la nota del segretario Zingaretti, il quale ringraziava Andrea Orlando per la sua generosità dimostrata all’interno dei dem, un utente scrive: “Avete resuscitato i prentagrullini, darete 2 anni a Salvini per costruire altra propaganda e consenso. Bravissimi” – e ancora – “Bravissimo Orlando. Ora si punti su Palamara o su chi indica Magistratura Democratica”.