L'Italia di Mattarella contro quella del Salvimaio? Ma scelgono gli elettori

Sebastiano Messina, 60 anni, giornalista de "La Repubblica", dopo il messaggio di fine anno del Capo dello Stato, ha vergato questo tweet : "È difficile realizzare che un uomo come Sergio Mattarella, 77 anni, sia il Presidentedello stesso Paese, che viene governato da Gigino Di Maio, 33 anni, e da Matteo Salvini, 45 anni.Sembra di vivere in due Italie parallele".

Esimio collega, sono stati gli italiani, nelle gabine elettorali, ad affidare il governo del Paese ai leader della Lega e del M5S. Non un infame gombloddo dei poteri forti plutogiudaicomassonici. E neppure, come accadeva molti anni fa- in un'epoca, che lei, forse, rimpiange, ma non la maggioranza degli italiani- il sussiegoso Fondatore del suo giornale, Eugenio Scalfari, 94 anni, "Barbapapà", l'editore, Carlino de Benedetti, 84 anni, e pochi "azionisti politici di riferimento", come ebbe a definirli Bruno Vespa, 72 anni.

E' la democrazia, Messina !