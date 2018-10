"L'Italia sta diventando uno Stato fascista proprio sotto i nostri occhi"

Nuovo attacco al governo Lega-M5S dalla stampa internazionale. L'esecutivo guidato da Giuseppe Conte sta mettendo in atto politiche che sono non solo neo-fasciste e crudeli, ma anche pazzoidi: è il giudizio netto espresso sul quotidiano britannico online "The Independent", che pubblica un intervento del suo vicedirettore Sean O'Grady a commento dei provvedimenti sull'emergenza immigrazione. Secondo il giornalista Uk, l'Italia è capofila di una tendenza mondiale che sta cercando di riportare indietro le conquiste sociali in tema di libertà civili: è sbagliato pensare, scrive O'Grady, che il fascismo sia un fenomeno del passato caratterizzato da leader addobbati di ridole uniformi. Al contrario, i fascisti moderni vestono casual e sono molto presenti sui social media; ma la loro filosofia politica è identica a quella di Mussolini. L'esempio di questa svolta? Matteo Salvini, leader simili al segretario della Lega governano anche in Polonia, in Ungheria e nella Repubblica Ceca, sono vicini al potere in Austria e in Danimarca; avanzano in Francia, in Germania e perfino in Svezia dopo le ultime elezioni. Questa ondata populista, conclude "The Independent", è estremamente pericolosa: rappresenta una seria minaccia per l'armonia dell'Europa che è stata conquistata nei settant'anni trascorsi da quando i fascismi invasero il Vecchio Continente cercando di convincerne i popoli che loro avevano tutte le risposte.