L. Severino, Consulta: ok sospensione per condanna precedente a elezione

La Corte costituzionale 'promuove' di nuovo la legge Severino, dichiarando legittima la sospensione dalla carica degli eletti negli enti locali condannati non in via definitiva prima dell'elezione. La Consulta, dopo una camera di consiglio svolta oggi, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalita' sollevata dal tribunale di Lecce, in continuita' con le pronunce gia' emesse sulla norma in questione. Secondo la Corte, non e' "irragionevole" l'applicazione della misura della sospensione a chi sia stato condannato, anche prima della candidatura, per determinati reati gravi o connessi all'esercizio di una funzione pubblica: nessuna irragionevolezza, hanno sancito i 'giudici delle leggi, del "diverso trattamento di quest'ipotesi rispetto a quello della condanna per reati meno gravi" che comporta la sospensione solo se pronunciata dopo l'elezione. Per la Corte, infine, la norma impugnata "non comprime irragionevolmente il diritto di elettorato attivo e passivo".