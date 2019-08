Salvini teme il ribaltone Di Maio-Renzi. M5s: "E' andato fuori giri"

Crisi: Salvini, nessuno inventi governi inaccettabili per democrazia

Matteo Salvini torna a sottolineare che "dopo questo governo ci sono solo le elezioni" ma ammonisce anche che "sento, e sarebbe una cosa incredibile, che ci sono toni simili tra Pd e M5s, tra Renzi e Di Maio". "Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani, di tirarla in lungo e di inventarsi un governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia", avverte.

"La Lega è pronta per le elezioni - aggiunge - e prima si fanno e meglio è". Salvini ha anche reso 'l'onore delle armi' agli alleati e al presidente Conte: "Per quasi un anno abbiamo lavorato bene - ha rimarcato il vicepresidente leghista del Consiglio - ed io non avrò mai parole negative nei confronti di Conte o di Di Maio. Non risponderò mai agli insulti che mi stanno arrivando da giorni, perché mi sembrerebbe ingeneroso nei confronti delle tante cose buone che abbiamo fatto. Poi, come belle coppie o belle società, ti rendi conto che passi più tempo a litigare che ad andare d'accordo, la cosa da fare è salutarsi con rispetto e tornare a dare la parola a popolo italiano".

La nota del MoVimento 5 Stelle contro Salvini

Non è mancata la reazione immediata dei M5S a Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni in conferenza a Termoli. In una nota, pubblicata anche su Facebook, i pentastellati hanno risposto duramente al leader della Lega.

"Salvini sta andando fuori giri: prima fa cadere il governo inventando supercazzole, poi vaneggia di un inciucio tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd. Parliamoci chiaro: qui chi è andato a braccetto con Renzi, Zingaretti, Gentiloni e compagnia cantando è proprio la Lega!Lega e Pd hanno votato insieme per regalare a Radio Radicale, la Radio finanziata da Soros, qualcosa come 3 milioni di euro mentre d’amore e d’accordo bloccavano la proposta di garantire minimo 9 euro l’ora a tutti i lavoratori italiani. Hanno formato uno squadrone, un “patto di cemento” per difendere il Tav a suon di voltafaccia: una speculazione che devasta le nostre valli, un’opera inutile che nasce già vecchia - invece di investire nelle zone del Paese dove per muoversi si affrontano solo viaggi della speranza. Per non parlare dei provvedimenti sul conflitto d’interessi: a tutti e due è venuta l’orticaria al solo pensiero, si sono sentiti male e in trappola, quasi circondati.Insomma, alla prova dei fatti la Lega assomiglia sempre più al Pd: interessi e privilegi da Prima Repubblica, zero attenzione ai problemi del Paese, zero coraggio contro i poteri forti e massimo impegno per amici degli amici."

Crisi: Salvini, Lega a Roma da lunedì. Altri parlamentari alzino il c...

Matteo Salvini torna ad assicurare che "tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma da lunedì e ci saranno per tutti i giorni seguenti".

"E non esiste - ha aggiunto il leader della Lega - come leggo su qualche giornale, che qualcuno osserva 'i parlamentari non possono lavorare a Ferragosto'. I parlamentari alzano il culo - ripete anche oggi - e lavorano anche a Ferragosto".

Crisi: Salvini, abbiamo fatto una scelta di coerenza

"Abbiamo fatto - ha detto Matteo Salvini arrivando a Termoli -, una scelta di coerenza, di coraggio. Non so quanti partiti avrebbero rinunciato a sette ministeri, perché si rendevano conto che il governo era fermo, che c'erano più no che si, che si passava il tempo a litigare. Quindi, la cosa più utile da fare per gli italiani, più trasparente e dignitosa e di andare a votare il prima possibile", ha aggiunto.

"Nessuno s'inventi un governo inaccettabile per democrazia" la sola via sono le elezioni politiche anticipate. Lo ha sottolineato Matteo Salvini a Termoli. "L'unico dubbio e sarebbe una cosa incredibile è che sento che ci sono toni simili tra Pd e 5 stelle, tra Renzi e Di Maio" ha detto per poi intimare "nessuno prenda in giro l'Italia".

Crisi: Salvini, voto prima possibile scelta più dignitosa

Ridare la parola agli italiani e tornare "prima possibile al voto", dopo mesi di liti e incomprensioni nella composita maggioranza di governo, è "Una scelta di coraggio, di coerenza" ma anche "la più dignitosa". Lo ha ribadito il vicepremier, ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Matteo Salvini a Termoli.

Il segretario della Lega ha dribblato la domanda sugli sviluppi di Moscopoli e sui 14 viaggi del sodale Gianluca Savoini nella capitale russa, fatti nel 2018: "C'è un'inchiesta - ha detto Salvini - vediamo a cosa porterà. I magistrati sono più bravi di me".