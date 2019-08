"L'unica alternativa sono il voto". Salvini teme il ribaltone Di Maio-Renzi

"Sento delle cose incredibili. Avverto in queste ore gli stessi toni d parte di M5S e Pd, di Di Maio e Renzi. Non vorrei stessero preparando qualche governo strano: sarebbe una truffa, un insulto alla democrazia".Lo dico in modo chiaro: dopo l'attuale governo ci sono solo le elezioni". Matteo Salvini segnala il rischio di un "ribaltone" parlamentare e lo esprime senza remore, appena arrivato allo stabilimento Cala Sveva di Termoli, nuova tappa del suo tour estivo sulle spiagge del Sud. Prima di incontrare i fan che gli hanno regalato una maglia con la scitta "Dj Milano Marittima Termoli", Salvini ha ribadito l'esigenza di un passaggio parlamentare veloce per formalizzare la crisi con la sfiducia a Conte: "I parlamentari alzino il culo e vengano in aula.

I deputati e i senatori della Lega lunedi' saranno a Roma. Niente traccheggi, dobbiamo restituire la parola agli elettori". Quanto al timing delle elezioni, il ministro ha fatto sapere che "se tutti fanno in fretta si può andare al voto anche a metà ottobre". Ma tutto è legato, lo ha ribadito, allo svolgimento di lavori parlamentari "già la prossima settimana". Salvini non ha però confermato che si dimetterà dal Viminale se si candiderà premier: "Una cosa alla volta. Intanto assicuriamoci di andare a votare, che sento un'aria strana in giro...".



Salvini è arrivato nel lido sotto i bastioni del paese in ritardo di due ore rispetto al previsto: almeno un centinaio di persone lo hanno atteso per sottoporsi al solito rito dei selfie, mentre il dj lo chiamava in consolle. "No, stamattina non ho sentito Mattarella - ha detto - ai giornalisti - Perché ho tardato? Ieri a Pescara ho finito alle tre... Ma anche stamattina ho firmato documenti", ha aggiunto il ministro, in risposta al premier Conte che ha fatto un'allusione maliziosa su "chi lavora e chi sta in spiaggia".



Il segretario della Lega ha dribblato la domanda sugli sviluppi di Moscopoli e sui 14 viaggi del sodale Gianluca Savoini nella capitale russa, fatti nel 2018: "C'è un'inchiesta - ha detto Salvini - vediamo a cosa porterà. I magistrati sono più bravi di me".