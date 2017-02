'L'urlo di Munch' per la Sicilia che affonda

'Inquietudine,disagio, paura nel vedere un tramonto di sangue '

sono le emozioni che hanno ispirato Edvard Munch nel dipingere il famosissimo quadro conosciuto come 'L'urlo di Munch' , venduto alla cifra record di 120 milioni di dollari ed esposto a Oslo al Museo Nazionale.

Medesime sensazioni ti vengono vedendo come la Sicilia stia affondando , sommersa da tasse non pagate , nel silenzio generale , soprattutto della sua classe politica.

Ha fatto infatti scalpore la denuncia del numero uno di Riscossione Sicilia per 52 milioni di tributi dovuti e non pagati negli ultimi 10 anni, somme comprese delle tasse dovute anche da circa il 30% dei deputati locali . La stessa fonte ha denunciato pure l'irregolarità' di tutti gli appalti pubblici.

Se fosse vera la meta' delle accuse saremmo di fronte ad una vera e propria ribellione verso lo stato centrale.

Un'enormità . Altro che il finto carroarmato dei serenissimi del Veneto di qualche anno fa. Al confronto , una carnevalata.

Nel frattempo si sta avvicinando all'epilogo la serie più' cool del momento ' 'scissione del Pd si , scissione del Pd no'.

La rinascita dei nuovi comunisti potrebbe essere un'occasione per Renzi di rialzarsi e cercar voti nel centro destra privo di leadership.

In queste acque agitate sono pure arrivate molte buone notizie .

A partire da Equitalia ,che ha recuperato ben 9 miliardi di tasse evase. Poi l'Istat che ha confermato una crescita dell'export dell'1,1% nel 2016.

Un ordine monstre a Fincantieri di 5 miliardi per 4 navi da crociera norvegesi e la nuova innovativa sede di Microsoft a Milano. Un atto di fiducia e speranza per la città' più' innovativa del paese capace persino di azzardare vicino al Duomo e ai grattacieli un bel bosco di palme.

Voglia di integrazione con nuovi residenti? Obbrobrio? Design? No, solo business e voglia di guardare avanti.

Nella Capitale alla deriva, invece ,e' continuato il 'cazzeggio' della giunta romana per decidere su uno stadio che , per mille motivi , non dovrebbe essere fatto. Come possano fare tre soggetti più' o meno indebitati come Comune , società' sportiva e costruttore a creare un progetto simile rimane un mistero 'buffo'.

Ultimo ma non ultimo l'importantissimo accordo sul commercio Certa firmato tra Europa e Canada.

Passato abbastanza sotto silenzio rappresenta una grande opportunità di business per molti paesi europei , Italia compresa'.

Di buon auspicio per una primavera alle porte.