La base del M5S non vuole il Mes: 'Chi vota sì tradisce il programma'

La gran parte della base del Movimento 5 Stelle è contro il Mes e chiede di votare no alla risoluzione della maggioranza. E' quanto emerge leggendo i commenti al post su Facebook del senatore Gianluigi Paragone.

"Volete che oggi in Aula voti No al Mes nel rispetto del programma dei 5 Stelle?". Il senatore Paragone ha lanciato questo sondaggio su Facebook e a rispondere sono oltre 6 mila utenti in meno di due ore. "Questo è quello che è scritto nel programma del M5S: "Il Movimento 5 Stelle in particolare, SI IMPEGNERA' ALLA LIQUIDAZIONE DEL Mes (FONDO 'SALVA STATI')", ricorda Paragone nel post.

ECCO ALCUNI DEI COMMENTI PIù SIGNIFICATIVI AL POST DI PARAGONE

Paola Laura Riccardi

Devi votare no. Non sopporto tutti quelli che ti criticano. Che ti danno del traditore. Del leghista travestito. Tu rispetti il programma.... OSA... OSA... OSA. .

Rosaria Nicolosi

Già gli articoli 34 e 35, basta per capire che all'interno del Mes....non esiste la "democrazia "

Luciana Maria Ricci

Sinceramente non credo basti il suo NO per fermare questo mes che improvvisamente per certe strane persone che fino a ieri erano contrarie guardacaso oggi sono favorevoli anzi addirittura dicono a favore dell'Italia.. che anche un idiota capirebbe quanto sia lontana e ambigua e diversa la verità CHE CISA CI STA SOTTO ?????

Antonio Manocchio

E' proprio questo ondivago comportamento del m5s che ha contribuito all'emorragia di iscritti.Ve ne renderete conto fra poco alle regionali !!!!

Maria Teresa Giacobbone

Lei sa benissimo cosa fare... È sempre rimasto coerente col programma, è uno dei pochi a non aver tradito i propri ideali ( e l' elettorato)! L' unico a metterci la faccia!

Sandro Paganini

Non solo devi votare NO, ma se c'è qualcuno del 5 Stelle che vota SI, significa che non sta rispettando il programma. E questa cosa va evidenziata.

Angela Navarra

No a questo trattato voluto dalle banche europee tedesche e francesi questo trattato e" stato firmato da Mario Monti governo tecnico

Mi fido del moVimento5 Stelle perche" hanno sempre fatto sempre l' interesse del popolo italiano e NON l' interesse del sistema

Jean Carlò Cubicchiò

Un bel NO convinto, la base è per il NO ma molti stanno accettando obtorto collo e sui messaggi fraintendibili l'ennesima virata. Quanto avremmo bisogno di tanti Paragone al governo!

Privato Francesco



Non sapevo che votando alle politiche del 2018 Cinquestelle avrei votato anche per il PD, bene questa lezione me la ricorderò. Adesso almeno rispettate quello che dicevate No Mea, oppure neanche la coerenza è rimasta.