La Commissione banche in ritardo. M5S: "Pd e Fi ostacolano la verità"

“La Commissione d’inchiesta sulle banche deve partire immediatamente. Non c’è più tempo da perdere. Non comprendiamo i motivi dei ritardi di PD e Forza Italia nel fornire i nomi dei loro membri per la Commissione d’inchiesta. Ritardare in questo modo è offensivo nei confronti di tutti quei risparmiatori truffati che aspettano risposte. Non si può ostacolare la nascita di una Commissione d’inchiesta che deve far uscire fuori la verità”. Ad affermarlo è il deputato Alvise Maniero del MoVimento 5 Stelle.



Gianluigi Paragone, presidente in pectore della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e senatore del M5S, interpellato da Affaritaliani.it conferma: "Pd e Forza Italia ad oggi non hanno ancora fornito i nomi dei loro componenti. Il motivo non lo so, chiedetelo a loro".