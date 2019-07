La FaceApp che invecchia spopola sui social e contagia anche Renzi

I social network oggi sono letteralmente invasi dalle foto degli utenti invecchiate o ringiovanite ad arte da FaceApp, l'applicazione che grazie a un'intelligenza artificiale è in grado di alterare i connotati di un soggetto ritratto in fotografia per farlo sembrare realisticamente più vecchio o più giovane.

Con la scusa della FaceApp Challenge, dunque, una marea di utenti dei social network hanno profittato dell'occasione per vedersi perlopiù invecchiati (ringiovanire, del resto, è all'ordine del giorno sui social grazie ai filtri quindi l'opzione è meno appetibile...). I risultati sono sorprendenti, e l'effetto sorpresa assicurato.

Alla sfida non ha resistito lo stesso Matteo Renzi che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto invecchiata da FaceApp, non riuscendo a esimersi dal buttarla in politica anche questa volta, attaccando La Lega di Matteo Salvini e Danilo Toninelli.

"Oggi va molto di moda questa App che invecchia le foto" scrive l'ex Premier ed ex Segretario Pd a commento del suo scatto incanutito. "Che dite? Come me la passo da vecchietto? Diciamo che quando arriverò a questa età forse la Lega avrà restituito i 49 milioni di € e Toninelli avrà inaugurato la Tav. Forse#SiScherzaMaNonTroppo #FaceApp".

L'idea di Renzi è piaciuta molto ai suoi fan entusiasti (in molti lo hanno perfino trovato rassomigliante ad Alain Delon!), meno - naturalmente - ai suoi detrattori che si sono sbizzariti in commenti negativi.

Da segnalare che, secondo molti autorevoli esperti, applicazioni come FaceApp - una volta acquisite le fotografie degli utenti - potrebbero utilizzarle in vari modi, per esempio per effettuare studi relativi a software di riconoscimento facciale, oppure inserirle in grandi database e archivi d'immagini da vendere a chicchessia. Quindi, come sempre, occhio a non esagerare, e soprattutto - nei limiti del possibili - almeno evitare di giocare con le foto dei propri figli o di minorenni.