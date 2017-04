La giustizia comunista sta rovinando l'Italia

Toga al palazzo di giustizia

Qualche giorno fa ho scritto un articolo ritenendo che le forze dell'ordine siano ormai nei confronti dei delinquenti, anche stranieri, in uno stato di inferiorità tale da doversene lavare le mani se non altro per tutelare la propria incolumità. I sindacati delle forze dell'ordine sono uscite allo scoperto lamentando che il loro lavoro viene vanificato a causa dei giudici che rimettono immediatamente in libertà i delinquenti. Sui giornali locali si leggono delle storie che hanno dell'incredibile. Senegalesi che in stazione centrale a Milano cercano di togliere le armi ai soldati, li insultano, li accerchiano. La storiaccia di Igor Vaclavic alias Norbert Feher, che nessuno vuole prendere perché sa che verrebbe immediatamente incriminato. Un vigilantes che cerca di sventare una rapina agli sportelli bancomat nel trevigiano, spara e ferisce un giostraio ed ora è incriminato per omicidio volontario e poi ancora leggevo su un giornale locale (Il Resto del Carlino ed. Ravenna) che una pattuglia di polizia si ferma a dare la precedenza ad un pedone sulle strisce ma dietro di sé ha un'auto con a bordo dei nigeriani che inizia a inveire e suonare; la pattuglia li ferma e si rifiutano di dare i documenti. Insomma basta prendere i giornali locali per vedere le follie in cui sta precipitando questa società multietnica (Diverse notizie in merito possono essere recuperate sul sito tuttiicriminidegliimmigrati.com).

La colpa di tutto ciò è dei comunisti. Nessun governo di sinistra ha mai affrontato l'unica e necessaria riforma: quella della giustizia. Senza questa riforma non ci potrà mai essere uno Stato che sia in grado di proteggere i propri cittadini e si finirà in una lenta ed inesorabile guerra civile. Si legge che nella nuova legge finanziaria vengono inasprite le multe per chi non pagherà il biglietto sui mezzi pubblici. Lo sappiamo tutti chi non paga anche il biglietto. Sono stranieri, spesso africani, che non esitano a malmenare i controllori. Lo abbiamo visto sul treno del mare che collegava Ventimiglia a Torino dove sessanta nordafricani hanno tenuto in ostaggio il treno e i passeggeri per cinque ore senza che nessuno intervenisse. Quando è stata chiamata la polizia quest'ultima non è intervenuta: "non è affar nostro" è stato il commento. Sapevano benissimo che sarebbero passati dalla parte del torto non appena qualcuno di loro avesse sfiorato il delinquente; per cui meglio alzare le spalle. Si è saputo più tardi che di fatto nessuno è stato arrestato. Tutti rilasciati. Sarà interessante vedere chi le pagherà le multe salate decise dai nostri corrotti governanti.

Diverse zone di Milano sono cadute in mano ai latinos, bande di giovani sudamericani armati che fanno il bello e cattivo tempo. Nessuno li tocca, guai a disturbarli.

Papa Francesco, "papa comunista", difende questi comportamenti. Accogliamo chiunque, senza distinzione. I centri di prima accoglienza sono dei lager. Vengano aboliti subito, esclama. Il Cristianesimo sta morendo e verrà rimpiazzato dall'Islam. In Francia si sta già procedendo in tal senso. Papa Francesco condurrà alla dissoluzione una religione millenaria.

Infine per quanto riguarda gli arrivi dall'Africa dei barconi dei migranti è ormai provata la collusione tra le Ong "comuniste" finanziate da Soros (Moas) con i criminali libici. Il procuratore di Catania ha affermato che "ci sono telefonate con chi organizza gli sbarchi e gruppi finanziati da personaggi discutibili. Ma deve intervenire la politica"; un'operatrice di queste Ong ammette che il salvataggio dei migranti è una nuova frontiera del business della solidarietà. Già la politica…quale? Quella di sinistra che è sempre stata legata a doppio filo con quella delle associazioni filantropiche a loro volta legate a personaggi come Bonino &C.? Perché proprio queste associazioni filantropiche (compresa quella di Bill Gates) elogiano sempre la presenza e la "rettitudine" di politici italiani di sinistra? È un caso? E perché proprio la sinistra non ha mai sollecitato una riforma della giustizia? Sarà un caso?