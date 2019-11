La Lega a favore di lgbt e ius soli. Così in Ue strizza l'occhio al Ppe...

La Lega strizza l'occhio al Partito Popolare Europeo. Ieri, martedì 26 novembre, l'Aula di Strasburgo ha votato una risoluzione sul 30ennale della convenzione Onu per i bambini. La maggioranza europeista che oggi ha dato il via libera alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha inserito nel testo molti passaggi che riguardano i diritti e l’educazione lgbt, oltre ad un riferimento implicito allo ius soli.

Le risoluzioni dei Conservatori Riformisti-Ecr (gruppo del quale fa parte Fratelli d'Italia) Ecr e di Identità Democrazia-Id (gruppo del quale fa parte la Lega Salvini premier) sono state respinte e, come era ampiamente pronosticabile, è passata quella della maggioranza Ppe-Pse-Renew, estesa all’estrema sinistra del Gue.

Fratelli d'Italia assieme a tutti i parlamentari di Ecr hanno votato contro mentre a sorpresa il Carroccio si è dissociato dalla posizione ufficiale del gruppo Id e ha addirittura votato a favore della risoluzione. Secondo molti osservatori sarebbe un primo segnale nei confronti del Ppe, così come auspicato da Silvio Berlusconi (che ha dichiarato di lavorare per far entrare la Lega nei Popolari) e come non escluso settimane fa dal numero due di Via Bellerio Giancarlo Giorgetti.