La Lega affonda il piano di Silvio: "Nel PPE? Assolutamente no. Mai"

"Assolutamente no. Mai con chi è responsabile dell'inesorabile declino dell'Europa". Così Marco Zanni, responsabile Esteri della Lega e capogruppo di Identità e Democrazia al Parlamento europeo, interpellato da Affaritaliani.it, esclude categoricamente che il Carroccio possa entrare in futuro nel Partito Popolare Europeo (PPE), così come invece auspicato anche ieri dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.



Tusk: Lega in Ppe? Ho immaginazione, ma ci sono limiti - "Ho tanta immaginazione pero' ci sono dei limiti". Cosi' il neo presidente del Partito popolare europeo Donald Tusk a chi gli chiedeva se in futuro la Lega di Matteo Salvini potrebbe aderire al Ppe. "Posso dire che finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta della Lega di diventare membro del gruppo", ha aggiunto l'ex presidente del Ppe Joseph Daul.



Ppe: Tusk, su Orban decidero' a fine gennaio - Il neo presidente del Ppe Donald Tusk ha "annunciato che a fine gennaio" decidera' il da farsi sul premier ungherese Viktor Orban, il cui partito Fidesz e' stato sospeso dal Ppe. "E' un compito delicato, sono in contatto con van Rompuy", ha aggiunto Tusk e "a fine gennaio decidero'". L'ex presidente del Consiglio europeo Herman van Rompuy e' alla guida di un comitato di tre probiviri per controllare la condotta del partito Fidesz del premier nazionalista ungherese.